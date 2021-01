Cierran cines en Huelva ante la situación actual derivada del coronavirus

Cines de Huelva y provincia cierran temporalmente ante la actual situación derivada del Covid-19. Ante la falta de estrenos de películas y la limitación de horarios incluida en las medidas aprobadas por el Gobierno andaluz, no les ha quedado otra opción a los gerentes de estos establecimientos que paralizar la actividad.

En el caso de Cines Aqualon, éste permanece cerrado desde el lunes. Su gerente, Alejandro Cintado, comentó que se planteó abrir sólo los fines de semana pero las restricciones horarias y la falta de estrenos, a lo que se suma la nueva ola del coronavirus le ha llevado a “cerrar durante un tiempo” y abrir “cuando las circunstancias mejoren para dar un buen servicio”.

Subrayó que “con la ausencia de estrenos, las limitaciones de horarios y los cierres perimetrales de municipios el cine está muy mermado”. Indicó que ofrecían un pase, que “sólo tenía sentido los fines de semana, ya que durante la semana era un pase perdido”, debido a que, de lunes a viernes, la población tiene que cumplir con unos horarios laborales y escolares y hay poco tiempo para el ocio.

Cintado recalcó que con todas estas circunstancias “no hay capacidad de facturación”. Destacó que en las últimas semanas la afluencia de público se había reducido un 90%. Explicó que normalmente diciembre “es el mejor mes de cine del año y ha sido el peor mes quitando los que estuvo cerrado”.

Tras permanecer cerrado durante el confinamiento, las salas de Cines Aqualon, un total de nueve, volvieron a abrirse a finales de junio. “Los meses de verano fueron regular, en noviembre cerramos durante quince días y luego hubo limitaciones horarias, tuvimos un poco de margen en diciembre pero son muchos meses de desgaste y no sabemos cuándo va a acabar esto”.

Actualmente, los comercios, la hostelería y los cines deben cerrar a las 18:00, lo que no les permite ofrecer un servicio amplio a los usuarios de sus salas. A esto se suma que, a partir de hoy, la capital onubense queda cerrada perimetralmente debido a que supera la tasa de 500 contagios por cada 100.000 habitantes, situación que sufren veintiocho municipios de la provincia. Por todo ello, Cines Aqualon permanecerá sin actividad temporalmente, tiempo que se aprovechará para seguir mejorando la instalación y volver con todo el servicio a pleno rendimiento.

El gerente de Cines Artesiete, Juan Chiclana, manifestó que todavía no han decidido qué medidas van a tomar. Por el momento mantienen las sesiones en Artesiete Holea tres días a la semana, concretamente los miércoles, sábados y domingos.

Cinevip Lepe lleva cerrado desde el pasado jueves. Su gerente, José Antonio Camacho, señaló que esta situación “no hay quien la soporte”. La afluencia de público se ha reducido “un 80%”. Apuntó que aparte de las restricciones horarias no hay estrenos de películas “y a la gente que le gusta el cine no viene. No hay estrenos y las limitaciones de horarios han acabado por rematar la situación”.

El establecimiento permanecerá cerrado “hasta que no mejore la cosa, durante tres o cuatro meses, seguro, estamos pensando en finales de abril o en mayo, no hay nada claro al respecto y no hay estrenos, es la pescadilla que se muerde la cola”.

Por su parte, Cineapolis informó este lunes, a través de un comunicado, el cierre de Cineapolis Punta Umbría, y el Cine la Dehesa Islantilla, por medio de su página web, que, “debido a la evolución de la pandemia y a las medidas tomadas por las autoridades competentes”, permanecerá cerrado “hasta nuevo aviso”.