Los centros de Infantil se plantean no abrir en septiembre por falta de recursos

Si el sector de los centros de Educación Infantil pensaba que con la nueva Administración autonómica las cosas le iban a ir mejor, en principio no parece que sea así porque el malestar es mayúsculo. Tal es así que no descartan que estos centros –popularmente conocidos como guarderías– dedicados a niños de 0 a 3 años, no abran sus puertas el 1 de septiembre que es cuando ellos inician el curso.La razón principal se encuentra en lo que el sector considera que es un incumplimiento por parte de la Consejería de Educación, de subir el dinero que se les da a estos centros por cada niño matriculado y que debería alcanzar para este curso 2019/20, los 320 euros por plaza. esto supondría un incremento nada menos que del 15% que ayudaría a contrarrestar una congelación que viene durando 11 años.

La sorpresa que se llevaron los centros de Educación Infantil se conoció esta misma semana. La Junta no iba a hacer efectivo ese aumento de la asignación por plaza fijado para enero del próximo año. Habrá que esperar al curso 2020/21. Para los centros conveniados con la Administración autonómica esto ha sido un jarro de agua fría. “Me esperaba pocas noticias buenas”, señaló la presidenta de la Coordinadora de Escuelas Infantiles (CEI-A), Rosario de la Peña, al hacer balance del encuentro con el director general de Planificación de Centros de Educación. Es por ello por lo que ha reclamado medidas urgentes al Gobierno andaluz para aplicar la subida, pues, “teníamos ese compromiso para el 1 de enero”. Sin embargo, ha explicado que “al parecer Intervención ha paralizado el aumento del precio de plaza”.

La situación generada es, en todo caso, “insostenible” y las Escuelas Infantiles se encuentran en una situación de ruina para CEI-A. De la Peña recordó que los centros de 0 a 3 años “están bajo mínimos y “ahora nos quedamos sin nada, así que no podemos seguir así”. Pero el cierre de las escuelas no sería la única medida que pretende aplicar la Coordinadora CEI-A. De la Peña también se refirió a que otra de las consecuencias será el “descuelgue” del convenio, lo que agravaría la situación laboral de los empleados del sector.

Esta patronal del sector considera que los centros no pueden más. A la noticia de la congelación del precio por plaza por parte de la Junta de Andalucía, hay que añadir el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) en enero de 2019. Asimismo está pendiente la entrada en vigor del convenio colectivo o la siguiente subida del SMI para enero de 2020 que alcanzaría los 1.000 euros. A todo ello se suma la negativa evolución de la natalidad que hace prever menor número de incorporaciones.