Educación impone criterios para evitar la saturación de guarderías

Los centros de Educación Infantil de Huelva acogen a fecha de 30 de octubre a 7.729 alumnos de los que 1.984 están en la capital, según datos facilitados por la Delegación Territorial de Educación. Esto supone que aún queda vacante el 16% de las plazas ofertadas para este curso 2018/19. Las estadísticas de la Consejería de Educación indican que durante el curso anterior se matricularon en este primer ciclo de la Educación Infantil de 0 a 3 años, 7.956 niños. Hay que tener en cuenta que la matriculación en este primer tramo de la enseñanza no obligatoria está abierta durante todo el curso y que el dato del 2017/18 está actualizado en el pasado mes de septiembre, es decir, con ese curso concluido. Es por lo tanto de esperar que este año se alcancen o superen esas cifras.

Para atender a una mejor distribución de los centros de Educación Infantil, la Consejería tiene previsto penalizar aquellos centros que pretendan abrirse en zonas que se consideran saturadas. Así se señaló en la última reunión de la Mesa de Infantil celebrada a nivel andaluz. Para la Consejería, una zona de escolarización -que coincide con el mapa de Primaria- se declara saturada cuando el número de plazas vacantes en los centros adheridos al Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo, en los dos cursos anteriores sea superior al 20% del total de plazas ofertadas en dicha zona. Además, se hará recuento de las zonas de escolarización no saturadas pero en las que el porcentaje de plazas escolares vacantes el curso escolar anterior fue superior al 20%.

Las Escuelas Infantiles alcanzan al 40% de la población, según las estimaciones

Todo esto supone una novedad en las condiciones establecidas por Educación en los convenios que mantiene con estos centros de titularidad privada. El tema surgió en la reunión de la Mesa. Uno de los colectivos de estas guarderías, la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A), mostró su disconformidad con el porcentaje señalando que sea un 15% como máximo, "ya que la red de escuelas debe de estar bien estructurada para no crear un destrozo en el sector, dando lugar al cierre de centros por una mala gestión administrativa". CEI-A añadió que no todas las organizaciones empresariales se habían manifestado de la misma manera, ya que "han defendido la no existencia de ninguna cláusula de impedimento para seguir abriendo escuelas en zonas ya saturadas, basándose en la necesidad del libre mercado, a lo que CEI-A manifiesta su rotundo descontento al considerar que la educación debe estar bien estructurada y no crear zonas saturadas y, del mismo modo, zonas aún sin explorar en nuestro ciclo".

Respecto a si las zonas saturadas también afectarían a los centros de la Junta de Andalucía -que son la minoría-, la Consejería de Educación respondió que "se guarda el derecho a poder montar centros propios, ya que no pertenece a la red de centros colaboradores para el Programa de Ayuda", ante lo que la Coordinadora mostró su disconformidad. Se calcula que el sector de Escuelas Infantiles alcanza al 40% de la población, de modo que no hay exceso de centros si bien sí es necesaria una planificación.

Los datos que Educación presentó en dicha reunión señalan que el curso 2018/19 ha empezado con un aumento de 2,16% en el número de centros en la comunidad andaluza. El porcentaje es sensiblemente superior en Huelva, que presenta un porcentaje del 5%. En cuanto al número de niños matriculados el incremento ha sido del 1,54%, que se acerca mucho al 1,42% de aumento de plazas, lo que supone una leve mejora en la situación de estos centros.

En cuanto a la bonificación media en el primer ciclo de Educación Infantil, está en el 68,30% del total del alumnado. En términos globales, 11.852 alumnos no han sido bonificados frente a 43.613 que sí han sido beneficiados con el 100% de la plaza escolar.

La patronal de los centros de Educación Infantil ha mostrado una vez más su preocupación por "los centros dedicados a realizar de manera fraudulenta nuestras competencias y agarrándose a constituirse como ludotecas". Ante ello, la Consejería de Interior y Justicia ha puesto en marcha un proyecto de Decreto en el cual prohibirá la posibilidad de que en estos centros los menores de tres años puedan estar en esos lugares sin la permanencia de sus progenitores o tutores legales, es decir, el personal que trabaja en esos centros no podría cuidar de ningún menor.

Otro asunto subrayado por CEI-A es la Ley de Presupuesto publicada en el BOE, que "permitirá a las mujeres con hijos menores de tres años que realicen una actividad por cuenta propia o ajena, deducir los gastos de Escuela Infantil hasta 1000 euros, aparte de los 1.200 euros por maternidad".