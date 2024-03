10 canciones imprescindibles si vas al concierto de Manolo García en Huelva

Quienes lo han vivido, lo saben. Los conciertos de Manolo García son de otro mundo. O, como mínimo, estratosféricos. Un concierto de Manolo se baila, se escucha, se ríe, se canta, se aplaude y se vive de una manera especial. Intensamente. Visceralmente. Es como una terapia. Un paréntesis inolvidable. Un oasis en medio de tanto ruido. De tanto estrés. De tantos problemas. Un concierto de Manolo se disfruta, y punto, y para conseguirlo, el artista pone siempre lo mejor de sí mismo. Su proverbial entrega y una energía y un poder de comunicación excepcionales, además de una banda de excelentes músicos dirigidos por Ricardo Marín, son una garantía de felicidad asegurada. ¿Temporal? Puede, pero felicidad al fin y al cabo. Por eso quien lo ha vivido, repite.

No es fácil elegir entre las más de 200 canciones de Manolo García. Acertar, mucho menos, porque seguro que cada ‘manolero’ tiene su propia lista. Afortunadamente, esta es solo para neófitos. ¡A ensayar!

Pájaros de barro

Imprescindible. Fue la carta de presentación de Arena en los bolsillos, el primer disco en solitario de Manolo García. Un auténtico éxito que no puede faltar en un concierto. Media España aprendió a tocar por palmas gracias a este temazo.

A San Fernando, un ratito a pie y otro caminando

Junto con las otras dos que siguen en la lista, Prefiero el trapecio y Somos levedad, conforman el pack indispensable de cualquier manolero que se precie. No hay concierto de Manolo sin unos cuantos saltos cantando las tres canciones, o más bien gritándolas como posesos.

Prefiero el trapecio

Somos levedad

Un poco de amor

Fue la carta de presentación de Mi vida en Marte, el último disco de Manolo García. Una canción muy divertida y muy rockera que gana en directo.

Los cítricos amantes

Una joya que pasó desapercibida en Saldremos a la lluvia y que Manolo García ha llevado en más de una ocasión a sus directos. Una canción breve pero intensa sobre el desamor y la esperanza.

Reguero de mentiras

Otro de los grandes temas de Mi vida en Marte, en el que además de presentar una letra impresionante, Manolo García hace con su voz casi lo que le da la gana. Un derroche de talento que en directo es aún mejor

Con los hombres azules

Este es uno de esos temas que no suelen faltar en los conciertos de Manolo García, y en el que el violín de Olvido Lanza brilla en todo su esplendor acompañando la letra y la voz impecables de Manolo. Vivirlo en directo es una gozada para los sentidos.

Ya no danzo al son de los tambores

Seguro que a lo largo del concierto se cuela alguno de los temas de El Último de la Fila. La lista de posibles es larga, pero esta canción es una de las fijas. La letra, espectacular de por sí, esconde algunos versos que son auténticos tesoros.

Insurrección

Nunca dos sencillas notas, Sol Do, Sol Do, Sol, Do, dieron tanto juego. Unos pocos segundos, puede que milésimas, bastan para que todo el mundo la reconozca y empiece a saltar. Una pequeña e inocente canción convertida en todo un himno generacional. No hay concierto de Manolo García en el que no se cante a la Insurrección.

Este videoclip es historia de la música en España.