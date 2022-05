La asociación Vicente Yáñez Pinzón espera conocer en breve la alternativa para su sede

La Asociación de Vecinos Vicente Yáñez Pinzón espera conocer en breve la alternativa que el Ayuntamiento de Huelva tiene para la nueva sede vecinal. Así lo manifiesta su presidente, Antonio Jesús Camacho, que reprocha al Consistorio que no le notificara la cesión a Proyecto Hombre del solar reservado durante casi tres lustros para la construcción de las nuevas instalaciones vecinales y "haya tenido que enterarme por fuera de que eso no va a ser para nosotros".

Camacho apunta que el Ayuntamiento tiene una opción para la nueva sede vecinal que se le explicará en una reunión que está previsto que mantenga con el alcalde, Gabriel Cruz, "será cuestión de informarse y ver si es factible". Desde el Consistorio indican que se trabaja en varias propuestas de locales.

El representante vecinal considera "casi imposible" recuperar el solar de la calle Ángel Serradilla, en Marismas del Polvorín, "la obra está comenzada y es una lucha que no va a tener ningún fin", a lo que añade que Proyecto Hombre tiene la concesión, "el Ayuntamiento le ha dado algo, que no digo que no lo necesita, una asociación tiene derecho a prosperar, pero nos lo cedieron a nosotros". Señala que "me ha sentado mal, antes de dárselo a nadie deberían hablar con nosotros, decirnos que no hay un duro y que la sede no se puede hacer".

Camacho también tiene una alternativa, un edificio en la barriada Vicente Yáñez Pinzón, "que sería una gran sede". No obstante, quiere ver la idea que le va a plantear el alcalde, "si es mejor, podría ser una opción". Manifiesta que "el equipo de gobierno reconoce que siendo una de las asociaciones de vecinos más antiguas de la ciudad, no está a la altura con lo que tiene el resto de las asociaciones, la sede es muy pequeña, el equipo de gobierno dice que no reúne las condiciones para dar las prestaciones y servicios a la barriada".

Recuerda que lleva desde 2009 pidiendo la nueva sede y "me he visto solo de aquí para atrás, sólo nos preocupábamos nosotros como asociación". Explica que ahora "hay una preocupación" por parte de la Plataforma Ciudadana Pro AVV Yáñez Pinzón, "y yo voy a estar ahí, si hay que ir a donde sea yo voy", pero recuperar el solar "lo veo muy complicado, es difícil quitárselo a otros para dárnoslo a nosotros". Comenta que se tenía que haber hecho "más fuerza en su día y la sede se hubiera hecho, pero me he visto más solo que la una".