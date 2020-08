Para los fans de la animación: 6 dibujos animados increíbles para practicar tu inglés

Una selección para aquellos que, además de tomar clases en academia de inglés online, desean aprender vocabulario y jerga actual de series animadas y dibujos animados. Perfecto para una tarde de verano.

“Opuestos solares” (Solar Opposites)

La serie trata sobre una familia de extraterrestres que inesperadamente se encuentra en la Tierra y empieza pasarlo bien. Los adultos están en las fiestas, los niños hacen pequeñas a las personas y realizan experimentos con ellas, por ejemplo, las ponen en una casa de Lego. Una parte de la familia sueña con regresar a casa, otra parte disfruta de los placeres terrenales. Los creadores de "Rick and Morty" no decepcionaron: la nueva serie animada es igual de brillante.

Dónde ver: Hulu.

Para quién: para los amantes de "Rick and Morty" y el absurdo extraterrestre.

Grado de dificultad: difícil. Los personajes hablan rápidamente y con un acento extraterrestre característico. Pon los subtítulos para escuchar todos los chistes.

“Boca grande” (Big Mouth)

La serie trata sobre cómo crecen los amigos adolescentes y aprenden sobre sus cuerpos y gustos. En esto les ayudan lo monstruos hormonales, que parecen vivir en las cabezas de los chicos, pero que son bastante materiales para ellos. Bajo la influencia de los monstruos, los adolescentes se enamoran, se encuentran en situaciones incómodas y muy divertidas y demuestran claramente cómo se forma la sexualidad..

Dónde ver: Netflix.

Para quién: para aquellos que echan de menos la "Educación sexual" y aman los programas de televisión sobre adolescentes.

Grado de dificultad: fácil. Todas las palabras necesarias suenan igual que en español.

"F" quiere decir Familia («F» is for Family)

Una serie que el comediante Bill Burr creó a base de recuerdos de su infancia. Esta es una típica familia estadounidense de los años de 1970. Los miembros de la familia siempre tienen algunos problemas, y los superan a menudo con humor, a menudo con desesperanza, pero, al final, siempre con amor.

Dónde ver: Netflix.

Para quién: para aquellos que no creen en los happy ends ideales y aman a su familia como es.

Grado de dificultad: medio. Acento — estadounidense comprensible, vocabulario — cotidiano y con insultos.

"Decepción" (Disenchantment)

Una serie de Matt Groening, creador de Los Simpson y Futurama. Los mejores amigos de la princesa Tiabini de Dreamland son un diablo hablador y un elfo que huyó de sus familiares en busca de aventuras. A los amigos les encanta tomar una copa en un bar local, jugar y hacer un lío: pelea, escape del príncipe marido no deseado o viaje al infierno.

Dónde ver: Netflix.

Para quién:para aquellos que creen que las princesas pueden beber, fumar, decir palabrotas y salvar el mundo.

Grado de dificultad: medio. En el reino medieval hablan inglés moderno familiar.

“Los Willoughbys” (The Willoughbys)

Un largometraje con una visión inesperada de problemas familiares. Tim, Jane y los gemelos con el mismo nombre, Barnaby, no están contentos con sus padres. El Sr. y la Sra. Willoughby se aman, pero no miman a los niños. Por ejemplo, no los alimentan. Ni siquiera saben sus nombres. Los niños preparan un viaje mortal lleno de peligros para sus padres y esperan que nunca regresen.

Dónde ver: Netflix.

Para quién: para todos aquellos que no son de una familia perfecta y eligen a sus seres queridos.

Grado de dificultad: medio. Los niños y el que cuenta la historia el Gato hablan rápido pero entendible.

“Bob Esponja en la carrera” (The SpongeBob Movie: Sponge on the Run)

El segundo largometraje sobre Bob Esponja. La película presentará a Patrick, Gary el caracol y también la cabeza que habla del verdadero Keanu Reeves en una bola de hierbas, que dice: "I’m made out of sage and I am a sage". Sage es a la vez "salvia" y "sabio". Sabremos todas las enigmas a principios de 2021, no te lo pierdas.

Dónde ver: CBS All Access a principios del año 2021.

Para quién: para aquellos que fácilmente continúan la frase: "¿Quién vive en el fondo del océano?"

Grado de dificultad: debe ser fácil, hay mucha acción y pocas palabras difíciles.