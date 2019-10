Un total de 44 centros docentes de Huelva rebasa la ratio de alumnos

Un total de 44 centros docentes de la provincia, entre colegios e institutos, rebasan las ratios de alumnos estipuladas por ley. Así lo ha denunciado esta mañana la junta de personal docente que ha comparecido en el Conservatorio. Desde la junta lamentan que Educación tan solo haya hecho la media global, lo que para los docentes no sirve ya que no atiende a situaciones concretas que se dan. Isabel López añadió que Educación "no puede invocar la orden que se activó con motivo de la crisis y que permitió un incremento de hasta el 20% pues esa parte de la orden ya está derogada".

La junta de personal ha recabado datos de los 489 centros públicos existentes en la provincia, "habiéndonos contestado todos". Otro punto que los docentes destacaron es el incumplimiento de la reducción de jornada para los de más de 55 años habiendo casos como el Pedro Alonso Niño o el Tartessos que cuentan con un notable número de maestros que no ven reducida su jornada lectiva tal y como tienen derecho.