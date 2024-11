Alarmante "abandono" de una mujer con síndrome de Diógenes en Huelva: "Vive y duerme en la calle porque la casa está hasta arriba de basura"

Una vecina de Valverde del Camino pide ayuda desesperada ante la situación de "abandono" que padece su madre. Asegura que la mujer, de 58 años, está diagnosticada de una enfermedad mental, tiene una discapacidad y el grado dos de dependencia. "Tiene el síndrome de Diógenes, vive y duerme en la calle", narra su hija desesperada.

Después de haber padecido "multitud de situaciones tensas" con los vecinos y de "no dejarse ayudar", su hija alza la voz y cuenta a Huelva Información que "no sabe qué más hacer para que las instituciones se hagan cargo del terrible caso de mi madre". Elena pide que sea ingresada en un centro asistencial especializado en su trastorno, pero "las instituciones le dicen que para ello tiene que esperar hasta los 65 años y mientras tanto la situación es insostenible".

Sobre la casa donde vive, "que está hasta arriba de basura", cuenta su hija que está a la espera de la actuación de Urbanismo para proceder a un expediente de ejecución, pero al no residir la mujer en la vivienda (vive en la calle, en pensiones y hostales) "no se puede hacer nada". Aún así, su hija ha estado, una vez más, limpiando la casa, "para que, al menos, mi madre pueda entrar si lo necesita", afirma.

La vivienda donde reside la vecina con síndrome de Diógenes. / M.G.

Ayuda "urgente" para su madre

"Me dicen que no hay solución para ella porque es muy joven, pero yo necesito un centro para mi madre. No me pueden decir que porque tenga 58 años no hay centro para ella. Tiene un trastorno de Diógenes", narra con la voz entrecortada la hija a este periódico. El Ayuntamiento de Valverde del Camino, dice, "nos ha abierto un expediente de ejecución por insalubridad de la vivienda. Ya se le abrió otro hace tres años y se le hizo una limpieza de choque en la que yo participé. Ahora ha vuelto a la acumulación y nos han abierto otro expediente que conlleva una sanción". Por ello, la joven se ha reunido con los Servicios Sociales y siguen respondiéndole "que tiene que esperar".

Ahora mismo está pendiente, por parte de las asistentas sociales de la Ley de Dependencia, de la revisión de un PIA (Programa Individualizado de Atención), pero mientras continúa vagando por la calle con el consiguiente riesgo que eso conlleva para su salud. "Ella tiene trastornos de la personalidad mezclado con cleptomanía, con impulsividad y es diabética. No sé si se está poniendo la insulina al día ni si se está medicando. Vive sola en Valverde porque yo resido en Sevilla y tal como está no puedo llevármela a mi casa con su enfermedad mental. Solo tiene una hermana en el pueblo pero no quiere saber nada de ella", revela.

La única solución, dice su hija, es internarla en una UTC (Unidad de Transformación de la Conducta) "sin tener que esperar siete años". Su hija lamenta que las enfermedades mentales "sean las grandes olvidadas y estén tan estigmatizadas por la sociedad. Mañana nos puede pasar a todos y por eso no se puede dejar pasar".