Vox pide al Ayuntamiento de Huelva la puesta en funcionamiento de la Fuente de las Tres Carabelas

El grupo municipal Vox en Huelva ha denunciado que la fuente ornamental Huelva Descubridora sigue sin funcionar y su estado de abandono y deterioro es evidente, por lo que en el Pleno de este miércoles preguntará al equipo de Gobierno cuándo procederá a su puesta en marcha.

Según recuerda el portavoz municipal, Wenceslao Font, el anterior equipo de Gobierno ya indicó que quedó inoperativa debido a actos vandálicos, presentando además un problema estructural en el vaso, por lo que se elaboró un proyecto de reforma integral para acabar con los problemas que presentaba y también para hacerla más atractiva y sostenible. A juicio del concejal, “es lamentable que espacios como este, que simboliza la gesta colombina y que enfatiza la imagen de Huelva como lugar Colombino, se encuentren en este estado de abandono, sin funcionar y con acumulación de basuras como colchones”.

Conocida popularmente como la Fuente de las Tres Carabelas, esta infraestructura está ubicada en un lugar estratégico, en calle Doctor Juan Nicolás Márquez Domínguez, y es una de las primeras imágenes que observa el visitante cuando llega a la capital onubense desde la autovía A-49. Pero la imagen que ofrece, en palabras del edil, “desacredita el objetivo de apostar por una oferta turística y cultural en la ciudad vinculada e este acontecimiento que cambió la historia de la humanidad.”

De otro lado, Vox preguntará mañana al equipo de Gobierno “si va a atender la petición de la Asociación de Tiro al Vuelo de permanecer en sus instalaciones hasta que se abran las nuevas en el espacio que se acuerde” y “si va a asegurar la continuidad de la sede del Grupo Motero Descubridores Huelva y la perrera mientras no se haga un proyecto en esa zona, abriendo vías de diálogo con ellos”.

Así lo avanza el portavoz municipal, Wenceslao Font, al hilo de que los campos de tiro de la Real Sociedad Onubense de Tiro al Vuelo y su complejo de restauración, que están ubicados en un terreno municipal, van a ser trasladados por iniciativa del equipo de Gobierno con el objetivo de ampliar el recinto de las Colombinas.

Según explica el concejal, la Asociación de Tiro al Vuelo de Huelva, que recientemente inició los trámites para una nueva apertura de un deporte olímpico como es el Tiro Deportivo, con todas las actividades mediáticas a nivel provincial y estatal que conlleva, “ha dejado claro que no se opone al traslado, si bien no entiende la premura para el desalojo”. En este sentido, señalan que no hay una alternativa de ubicación cerrada para dicho traslado y exigen, por ello, poder seguir usando las instalaciones hasta que se aperturen las nuevas en los terrenos que se acuerden, entre los que se han contemplado las áreas de La Ribera, un espacio colindante al Centro de Aguas de Huelva junto al Tinto o a la carretera de San Juan del Puerto.

“No podemos olvidar la antigüedad que atesora la Real Sociedad Onubense de Tiro a Vuelo, ya que se trata del club más antiguo de Europa, así como su trayectoria y consolidación; o el número de campeones que ha proporcionado a este deporte a nivel nacional y mundial, por lo que desde el grupo municipal Vox instamos al equipo de Gobierno a abordar la negociación con la entidad desde el consenso y el entendimiento”, manifiesta Wenceslao Font.

Por otra parte, junto al terreno actual en el que se encuentran los campos de tiro, también se sitúan la sede del Grupo Motero Descubridores Huelva y una perrera. En este sentido, el grupo municipal Vox quiere “tener constancia de que se asegure su continuidad mientras no se haga un proyecto en esa zona”.