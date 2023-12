Vota CSIF en las elecciones sindicales de TRAGSA Huelva del 13 de diciembre

El próximo 13 de diciembre, en la Gerencia de TRAGSA Huelva, tendrán lugar las elecciones sindicales para elegir a los nueve miembros que formarán el Comité de Empresa de la Gerencia de Huelva. Desde la Sección Sindical de CSIF en Huelva, hemos venido trabajando durante estos cuatro años, defendiendo e informando sobre los derechos de nuestros compañeros y compañeras. Se ha informado de todas las reuniones mantenidas con la empresa, ya sea de los distintos Comités de Empresa como de las Comisiones existentes en TRAGSA.

Uno de nuestros pilares fundamentales ha sido, es y será, el traslado de información que se genera en nuestra empresa, porque entendemos que el sindicalismo debe estar al servicio de las personas trabajadoras. Las posturas que se han tomado siempre han sido consensuadas con nuestra afiliación, sin intromisiones de terceros, garantizando nuestra libertad de actuación y teniendo como único interés la defensa de los derechos laborales. Es la marca de CSIF.

Detrás de nosotros, tenemos a CSIF Huelva, transmitiéndonos seguridad jurídica en nuestras actuaciones, un amplio abanico en cursos de formación y unas ventajas sociales como pocas organizaciones tienen. Disponiendo de unas magníficas instalaciones y profesionales. Excelente acogida entre los compañeros y compañeras tuvieron las jornadas que se organizaron en la sede de CSIF Huelva, para informar y orientar sobre los procesos de estabilización en los que se encuentra inmersa la empresa.

Cerca de 50 compañeros y compañeras nos acompañaron en cada una de las dos sesiones que se organizaron. Además, la atención personalizada a nuestros compañeros y compañeras en el día a día, no solo de temas de índole sindical, también burocráticos dentro de la propia empresa, ha dado como resultado una excelente afiliación; más del 50% de la plantilla de la Gerencia está afiliada a CSIF. Se ha hecho mucho, pero también queda mucho por hacer.

Nuestras principales reivindicaciones afectan a todos los colectivos, porque todos somos trabajadores de la empresa. Una de las principales es el aumento de plantilla; necesitamos aliviar la carga de trabajo de todos y cada uno de los colectivos. Los trabajadores de una empresa pública como TRAGSA, con amplios beneficios, no pueden soportar la carga de trabajo actual. Es inaudito que, con los beneficios actuales, no se revaloricen los datos variables. Desde la entrada en vigor del actual convenio, en abril de 2011, el IPC ha sufrido un incremento del 25,1%, mientras que los datos variables permanecen en 0 €. Por eso, y por otras cuestiones, toca negociar un nuevo convenio. La jornada laboral de 35 horas es otra de las reivindicaciones que desde nuestro sindicato se viene haciendo desde hace ya mucho tiempo. La desconexión digital real y efectiva, y el teletrabajo para todos los colectivos, son objetivos por conseguir. Por otro lado, la jubilación con contrato relevo al 75% entendemos que es factible de aplicar, al igual que en otras empresas públicas y no solo el 50% actual.

Por todo ello, desde TRAGSA CSIF Huelva, solicitamos que el próximo día 13 de diciembre, tengáis a bien confiar en los compañeros y compañeras de CSIF Huelva. Realmente somos una herramienta a vuestro servicio y para ello necesitamos el voto en las elecciones. Representamos a todos y a todas, sin mentiras, con rigor, con honestidad y con humildad. Vota CSIF.