Vinos para transitar el otoño

En pocos días termina para dar paso al otoño, tiempo de hojas secas, vendimia y sí, también de vino. Durante los meses de otoño aparecen una serie de alimentos típicos de la época, como setas, calabazas o carne de caza, y como buenos alimentos que son, existen unos cuantos vinos que se convierten en sus mejores amigos, pero también en los nuestros. Porque siempre es un buen momento para beber y disfrutar de una copita de vino. Estamos es una época del año de transición, y si bien los tintos vuelven a las copas una vez superado el calor del verano, siguen apeteciendo también esos blancos y rosados frescos y, por supuesto, un buen espumoso. En realidad, cualquier vino es adecuado para cualquier momento del año, siempre y cuando sea lo que nos apetezca beber. Y es cierto que en verano nos inclinamos por vinos que se beben a temperaturas más bajas que por los tintos, aunque yo siempre recomiendo que, en los meses de calor, los tintos (sobre todo jóvenes y crianzas que son los más afrutados y los que más apetecen) se consuman un poco más fresquitos de lo que dicta la norma general: 14ºC sería una buena temperatura para respetar los aromas del vino y disfrutar de un tinto un día de calor.

Por ese motivo, hoy les propongo vinos que les recomiendo para este otoño, con días de calor, días de tormentas y preludio del frío que llegará pronto…

Espumoso Martín Codax (Bodegas Martín Codax):es un vino elaborado con las variedades Albariño y Godello con Denominación de Origen Rías Baixas. De hecho, esta denominación aprobó amparar estos vinos poco antes de las navidades de 2017 ante el éxito que estaban teniendo en el mercado estos vinos que no podían comercializarse bajo el paraguas DO Rías Baixas puesto que la denominación no los contemplaba en su reglamento. Este, concretamente, tiene un perlado de carbónico de finas burbujas a la vista y es de un atractivo color amarillo pálido con destellos dorados. En nariz encontramos aromas tropicales de piña madura y maracuyá, toques anisados, a heno fresco y a levaduras. En boca, el carbónico está muy bien integrado, tiene una entrada dulce para mostrar una buena acidez en el paso y una nota amarga al final que redondea el conjunto. Ideal para el aperitivo y para acompañar pescados blancos y mariscos.

Murviedro Colección Sauvignon Blanc (Bodegas Murviedro): con esta noble uva blanca Bodegas Murviedro elabora amparado por la DO Utiel-Requena (Valencia) este vino de color amarillo pálido con destellos verdosos y acerados. En nariz predominan los aromas varietales de la Sauvignon Blanc que nos dejan recuerdos tropicales (piña, mango) y de fruta blanca madura envueltos en toques de hierbas aromáticas mediterráneas. En boca es fresco, elegante desde el principio al final, largo y persistente.

Chivite Las Fincas Rosado (Bodegas Chivite):es un vino que nace de la amistad entre Julián Chivite y el chef Juan Mari Arzak, este último un enamorado de los vinos rosados. Y según Chivite, hablando y hablando de "cual sería nuestro rosado favorito, ese que siempre querríamos compartir nació Chivite Las Fincas". Está elaborado con las variedades Garnacha y Tempranillo y está amparado bajo la Indicación Geográfica Protegida Vino de la Tierra 3 Riberas. Al más puro estilo de los rosados provenzales, es de color salmón pálido con destellos de color piel de cebolla, brillante y limpio. Una vez se descorcha, muestra un aroma intenso, con recuerdos de frutos rojos (frambuesas) y con un delicado final floral. En boca es suave, equilibrado, muy vivo y persistente. Este vino ha sido seleccionado por la prestigiosa revista Decanter para incluirlo en su ranking de los TOP Ten "Food Friendly Rosé", siendo elegido así como uno de los diez mejores vinos rosados del mundo. Un placer como aperitivo, acompañando arroces, pastas, ensaladas…

Nicte Prieto Picudo (Bodegas Avelino Vegas): un rosado completamente distinto al anterior. Acogido a la Denominación de Vinos de Castilla y León, está elaborado con la variedad Prieto Picudo, autóctona de la zona, una variedad con mucha materia colorante, con una acidez notable y con gran cantidad de azúcar y tanino. Esta concentración da a los vinos un sabor especial y diferente. Se viste de un bonito color frambuesa, y en nariz despliega aromas minerales, de ligeras especias y de frutas rojas y de "chuches" que invitan a beber. La entrada en boca es golosa al igual que el paso, persistente en boca y en retronasal. Puede acompañar carnes blancas y rojas y… la verdad, casi cualquier plato.

Pepe Yllera (Grupo Yllera): un tinto joven ideal para estas fechas, pues tenemos la estructura de un tinto y la frescura de la juventud, ya que solo se envejece seis meses en barrica. Elaborado con Cabernet Sauvignon y Tempranillo de viñedos de entre 30 y 40 años de edad, es de un bonito color rubí con ribetes violáceos. En nariz encontramos aromas de frutas rojas y negras, toques de regaliz y de vainilla, recuerdos ahumados y a maderas nobles. En boca, la entrada es amable, con un paso con volumen y excelente acidez. Para esas barbacoas que aún quedan antes de que llegue el frío…

Viña Alberdi Crianza (Bodegas La Rioja Alta), un tempranillo cien por cien de la Denominación Calificada Rioja para los que ya buscan la calidez de un tinto pero sin abandonar las sensaciones frescas y frutales. Es de color rojo granate con ribetes rubí. En nariz predominan los aromas de frutos rojos maduros (grosellas y frambuesas) y notas de su crianza en madera como vainilla, toffee, café y mentolados. La entrada en boca es suave, redondo y envolvente en el paso y taninos suaves. Fresco, equilibrado y con buena persistencia. Para acompañar charcuterías en aperitivo y cualquier carne asada o al grill.