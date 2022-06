Unidas Podemos lleva la "defensa" de Canal Sur a la Diputación de Huelva

El portavoz del Grupo de UP en la Diputación Provincial de Huelva, David F. Calderón (Izquierda Unida), defenderá en el Pleno de la institución provincial del próximo viernes una iniciativa en la que recoge “todo el apoyo que debemos darle” desde los ámbitos políticos e institucionales andaluces a las “reivindicaciones que desde hace muchos años vienen manteniendo las trabajadoras y trabajadores de Canal Sur para que la Radio Televisión pública andaluza se convierta en un instrumento de comunicación, plural y de calidad, al servicio del pueblo andaluz”.



La propuesta de Calderón consiste en hacer que la Diputación acuerde su apoyo al manifiesto denominado Recuperar la Nuestra, elaborado por las trabajadoras y trabajadores de la RTVA, en el que se recogen medidas y propuestas destinadas a “frenar el declive” que está sufriendo Canal Sur en sus contenidos, el “empeoramiento de sus condiciones laborales” y la falta de medios que impiden que Canal Sur pueda funcionar actualmente como un medio de comunicación “atractivo, moderno y plural”, que no corra peligro de desaparecer.



Calderón añade a la propuesta que la Diputación se sume al impulso de "un gran pacto por la calidad y la independencia de la Radio y Televisión pública de Andalucía", para hacer que la Junta de Andalucía "asuma y cumpla todas las reivindicaciones recogidas en el manifiesto Recuperar la Nuestra". Calderón añade que Canal Sur ha sido desde hace muchos años un medio de comunicación “maltratado y utilizado como arma propagandística, sin tener nunca en cuenta sus necesidades de crecimiento y la de sus profesionales”. Esta situación ha llegado a alcanzar “cotas muy peligrosas”, teniendo en cuenta que Vox tiene la intención de acabar con Canal Sur, mientras el PP “no ha hecho más que empeorar la situación” del gran medio de comunicación público andaluz. Por ello, Calderón pide el respaldo de las formaciones representadas en la Diputación de Huelva, en defensa de Canal Sur.



Calderón añade que las formaciones que nos hemos unido en Por Andalucía para las Elecciones Andaluzas del 19J “tenemos el compromiso de defender la permanencia y la modernización de Canal Sur”, evitando que su cierre deje a miles de personas en el paro, además de darle más recursos para que pueda servir como un medio de comunicación plural y democrático, además de que no se pierdan los empleos que genera.



Los sindicatos UGT, CCOO y la Agrupación de Trabajadores de Canal Sur, que aglutinan al 85% de la plantilla, llevan años "reclamando medidas para la mejora de la calidad y la independencia de nuestra RTVA como la democratización de las redacciones, una mayor producción propia, el refuerzo de los centros territoriales, el cumplimiento de los planes de inversión y la estabilización del personal". La "ausencia" de respuesta del Gobierno andaluz a estas reivindicaciones ha provocado numerosas movilizaciones, incluidas una huelga de los trabajadores y trabajadoras de Canal Sur que se desarrolló con un gran seguimiento el 27 de febrero de 2020.