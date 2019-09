La Unesco muestra su reconocimiento a la revista de la UHU ‘Comunicar’

La revista científica ‘Comunicar’, cuyo editor jefe es el catedrático de la Universidad de Huelva, Ignacio Aguaded, ha sido distinguida en el congreso mundial Global Media and Information Literacy (Gapmil-Unesco), que se está celebrando en la ciudad sueca de Gotemburgo estos días, con el Gapmil Awards 2019, el mayor reconocimiento de la Unesco en este campo, entre las más de 70 candidaturas de todo el mundo de este año.

La Global Alliance for Partnerships on Media and Information Literacy destaca la labor de Comunicar, editada en desde hace 27 años por investigadores de la Universidad de Huelva, por su impulso a la alfabetización mediática, “como la revista científica más importante del mundo en su especialidad, centrada en las áreas de Educación, Comunicación, Ciencias Sociales y Estudios Culturales”.Esta revista onubense se encuentra indexada en 726 bases datos internacionales selectivas, y es la 5ª revista del mundo en su especialidad en Scopus (Q1, top 1% mundial) y la 9ª del mundo en el Journal Citation Index (JCR) (Q1; top 4% mundial), situándose el 1º puesto del ranking mundial Google top100 en español en 2019. En ella se han publicado 1.800 artículos con temáticas, autores y lectores internacionales desde 1993 en el campo de la alfabetización mediática e informacional.

Nacida en el seno del Grupo Comunicar, asociación andaluza no lucrativa, colectivo veterano en España en Media Literacy (desde 1983), se edita en múltiples versiones (bilingüe en español e inglés, y resúmenes en chino y portugués), contando con un amplio consejo científico internacional y una red pública de 640 revisores científicos de 48 países de los cinco continentes.Este reconocimiento mundial, sin duda, valora la amplia y variada trayectoria de la publicación en el ámbito de la alfabetización mediática. Daniela Jaramillo y Arantxa Vizcaíno, ambas del equipo editorial de la revista, acudieron Gotemburgo a recoger el premio, agradeciendo a la Unesco y al Comité Internacional este importante galardón y señalando la importancia de dar visibilidad científica a la Media and Information Literacy y a todas las voces que la hacen posible.

Por su parte, Aguaded ha mostrado su satisfacción por la distinción, que ha hecho extensiva a los más de miles de editores, revisores y autores que “con su trabajo contribuyen a la relevancia y la importancia social y científica de esta temática en la sociedad de las pantallas”.