Una final diferente y van 22

He visto una final diferente, por muchas razones quería observarla desde otro punto de vista, quería verla desde fuera, salirme de la Bombonera porque allí siempre es lo mismo, fiesta, jolgorio. Tomé la decisión de escucharlo por la radio, de verla por la tele y la verdad es que me han sorprendido las agrupaciones, suenan de categoría por radio Radio Hispanidad, que está haciendo una labor increíble en todos los años de concurso.

Canal Sur también está retransmitiéndola y los comentarios son más que acertado. Con la radio puesta y la tele encendida y yo tirado en mi sofá he observado la musicalidad de la agrupaciones que asisten. Huelva TV, Teleonuba y Andalucía parece la final de la Champions o el mensaje del Rey en Navidad, está en todas las cadenas.

El concurso es retransmitido para toda Andalucía y también he notado que somos localistas, porque habrá gente de Almería, Málaga, Cádiz y de diferentes puntos de la geografía española que hayan visto la retransmisión y no se enteren de quién es el Púa, Jesuli, Fali , Barneto y Tinoco, pero eso engrandece aún más a la fiesta, tenemos identidad propia y no debemos perderla. Desde fuera también he notado que los grupos aunque quieren ganar tampoco son tan exigentes y si lo son, lo disimulan muy bien.

Al estar tirado en mi sofá, lo único que echo de menos son los comentarios de la gente que se acerca hasta mí. Tiene sus ventajas el estar solo pero tampoco tengo alguien al lado a quien contarle mis pamplinas, eso sí no ha venido nadie a quitarme el sitio, como mucho mi "Loki", se acurrucó un rato entre mis piernas. Sobre las 4:30 se cierra el telón, la final de este año ha sido la más completa de los últimos, calidad en todos los grupos, excepto en el cuarteto malagueño.

Como colofon a este último artículo le pondré dos palabras a cada grupo: Los desterraos, agradable sorpresa; La Fopac, el cuarteto; Los desesperaos, identidad propia; El cuarteto fantástico, no coment; Los yoyas, interpretación pura; El mar de febrero, letras afiladas; QuedateEnCasa, divina juventud; Los desataos, voz melodía; Los Yokejé, diversión irónica; Poniente, fuerza elegante.

En Huelva siendo las 5:15, de la madrugada, como diría el jurado, recojo la mantita y tiro para la cama, el concurso termina, empieza el Carnaval.