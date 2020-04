El profesor de la UHU Pedro J. Pérez suma un nuevo reconocimiento científico internacional del más alto nivel como miembro de ChemPubSoc Europe

El profesor y catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Huelva Pedro J. Pérez Romero, y director del Director del Laboratorio de Catálisis Homogénea del Centro de Investigación en Química Sostenible (CIQSO) de la Onubense, ha sumado a su excelsa trayectoria académico-investigadora un nuevo reconocimiento científico de máxima relevancia con su nombramiento en fechas recientes como ChemPubSoc Europe Fellow, por su incansable labor de promoción a apoyo a publicaciones científicas europeas en el ámbito de la Química.

ChemPubSoc Europe es un consorcio de dieciséis sociedades químicas del continente que se constituyó hace 25 años con el propósito de generar publicaciones periódicas de calidad. Este programa nació en 2015 y desde entonces han sido galardonados con este nombramiento un total de 115 investigadores de diecisiete países, destacando tres premiados con el Nobel de Química. Sólo en 2019, a través de este consorcio se han publicado más de 9.000 artículos, que han obtenido alrededor de 250.000 citas y alrededor de 13,5 millones de descargas.

El reconocimiento al catedrático Pedro J. Pérez con su membresía en la ChemPubSoc Europe, por lo tanto, se sustenta excelencia científica y la ética editorial, y en su colaboración activa a nivel europeo en el campo de la investigación química.

En lo que se refiere a científicos españoles, hasta el momento son nueve los que han sido reconocidos con este nombramiento, a saber: Luis Oro (Universidad de Zaragoza), Avelino Corma (CSIC, Valencia), Jesús Jiménez Barbero (CIC-Biogune, Bilbao), Nazarío Martín (Universidad Complutense de Madrid), Carmen Nájera (Universidad de Alicante), Hermenegildo García (CSIC, Valencia), Tomás Torres (Universidad Autónoma Madrid), Ana Albéniz (Universidad de Valladolid), y Pedro J. Pérez, de la Universidad de Huelva, como primer miembro andaluz en este foro.

Este reconocimiento se une a otros anteriores a nivel internacional, como el de ‘Fellow’ (2014) y el ‘Homogenous Catalysis Award’ (2015) que le concedió la Royal Society of Chemistry, o la entrada en la Academia Europea (2018). A la reciente distinción como ChemPubSoc Europe Fellow, también cabe destacar su nombramiento en 2016 como representante español en el Comité Directivo de la División de Química Organometálica de la EUCHEMS (Unión Europea de Sociedades Químicas) y su inclusión como miembro del Comité Director de la International Conference on Organometallics and Catalysis (OM&Cat).

En el marco nacional, Pedro J. Pérez ha recibido la Medalla de la Real Sociedad Española de Química en 2016, siendo además Académico Correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España desde 2014. En un entorno más cercano, es miembro de la Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva, y ha sido galardonado con el Premio de Investigación AIQBE-Universidad de Huelva en el área Científico-Tecnológica.