UGT Huelva hace un balance negativo de la gestión de la Consejería de Educación durante el curso escolar

EL sindicato UGT ha valorado negativamente, a través de un comunicado, el desarrollo del curso y la gestión de la Consejería y, por ende, la de la Delegación de Huelva, en lo que a la educación pública en la provincia se refiere. Se trata de uno de los sindicatos que han secundado distintas manifestaciones y convocatorias pidiendo "mejoras urgentes", y han centrado su discurso en la reducción de las ratios del alumnado, la supresión de unidades o el modelo SIPRI, entre otras reivindicaciones.

La legislación vigente contempla que las ratios alumnos/profesor puedan sobrepasarse en un 10% de manera extraordinaria, suponiendo esto un aumento del alumnado de los 25 hasta los 27. Según el sindicato "lo extraordinario ha pasado a ser ordinario. La Consejería se excusa con datos generales, donde mezcla lo rural con lo urbano. A pesar de que se le ha pedido un análisis individual, que se aproxime más a la realidad, ésta hace oídos sordos y se vanagloria de unas ratios que están dentro de lo establecido por la normativa", han sentenciado. "Cuando la Junta de Personal traslada a la Delegación de Huelva los datos reales de los centros, nos quieren hacer ver que salvo algún centro puntual los demás están dentro de la normativa. Pero de una normativa que ha hecho ordinario lo que antes era extraordinario. Si antes las ratios de sobrepasaban a mediados de curso ahora se comienza".

"La solución creemos que no es la supresión de unidades, como es el caso del CEIP Los Perales -Rociana-, CEIP Doce de Octubre -Huelva-, o la fusión como en el caso del CEIP Al-Andalus, donde pretende hacer una única unidad con alumnado de cuatro y cinco años de infantil para el próximo curso. No se puede aprovechar el descenso de la natalidad para recortar, ¿no sería mejor emplear esos recursos para mejorar la calidad educativa?", han valorado.

Sobre el modelo actual de SIPRI, advierten que "no atiende las demandas con la celeridad necesaria. Esto hace que ciertas sustituciones/vacantes se demoren en el tiempo afectando a la calidad de enseñanza que nos quieren vender. Por lo que pedimos que no se supriman convocatorias y que las bajas se incorporen al sistema en el mismo momento que se produzcan". En lo que a este modelo respecta, han alertado acerca de una "pérdida de motivación" por parte del alumnado, puesto que "no es lo mismo asistir a una clase normal que asistir a una clase de sustitución".

"La atención a la diversidad para la ciudadanía del siglo XXI es imposible de realizar cuando la ratio de orientador por alumnado es de 1/1000. UGT viene exigiendo que esta ratio descienda a 1/250. A esta carga se suma la de la familia de Formación Profesional. Hasta el momento sólo se necesitaba para la Formación Básica, pero con la reforma se va hacer extensivo al Grado Medio y Superior. Cuando preguntamos a la Directora General de FP en las Jornadas del pasado 6 de junio en Granada, nos comentó que los Recursos Humanos seguirán siendo los mismos. Nos preguntamos si es viable la atención personalizada que nos quieren hacer ver con los RRHH que disponemos".

Casos de diversidad en centros escolares

Por su parte, la falta de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) en algunos centros onubenses es otra de las reivindicaciones que piden que se escuchen desde las instituciones. "Una carencia que agrava mucho más esa atención personalizada que la administración quiere mostrar. Caso de colegios como el CEIP Nuestra Señora del Carmen -Isla Cristina-, CEIP Concepción Arenal -Cartaya-, entre otros. Estas necesidades serán igual o mayores para el próximo curso, pero hasta el momento no sabemos cómo lo piensa solucionar la administración. Cierto es que cada vez se presentan más casos de diversidad en los centros, pero la administración no puede utilizar esto como pretexto, sino como reto de investigación y estudio para dar solución a este problema".

Con respecto a la carga burocrática, que consideran desde el sindicato como "a pesar de las propuestas y demandas de las Organizaciones Sindicales. Los papeles no solucionan la realidad de un aula, en todo caso pueden dar una visión, pero la solución pasa por dedicar esas horas al alumnado".

En cuanto a la infraestructura de los centros, "la gestión no ha podido ser más pésima, tenemos el caso de IES San Blas -Aracena-, que esperaron hasta el último momento para empezar las obras. El CEIP Padre Jesús -Ayamonte- con el ascensor averiado durante un año. Por otro lado, también reivindicamos la bioclimatización, se habla mucho de ella pero no ha llegado a todos los centros. Es de justicia la adecuación del entorno educativo a las inclemencias meteorológicas que nos depara el clima en los tiempos que se avecinan".

Reivindicaciones que pide UGT • Mejora en la atención a la diversidad.

• Reducción del horario lectivo del profesorado.

• Aumento de las plantillas.

• Funcionamiento efectivo de SIPRI.

• Seguimiento de la infraestructura de los centros.

• Personal sanitario en las aulas.

• Entre otras tantas cuestiones...

Por último, han recordado el porqué, desde el sindicato, no se unieron a la huelga celebrada durante el pasado mes de mayo. "Fueron dos los motivos que nos impulsaron a no secundarla, la primera, y más importante, fue sometida a votación por parte de nuestra afiliación, la cual creyó conveniente en su mayoría no secundarla. Esas mismas reivindicaciones ya las pidió nuestro sindicato en la manifestación del uno de mayo".

Sobre la segunda de las razones, han comunicado que "se consideró que no era el momento más idóneo para hacer una huelga. Está se debe de utilizar como último fin. Una vez que se lleva a cabo queda poco margen de maniobra. Por eso, creemos que debemos empezar con movilizaciones a principios de curso y llegar a la huelga si fuera necesario. Le haremos ver a la administración que no se puede vender una educación de calidad sin los medios adecuados".