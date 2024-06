Manuel Cabaco, responsable de Educación de CSIF en Huelva: "vaticinamos un otoño caliente si no se produce un viraje por parte de la Consejería"

Un aumento de las plantillas de docentes en Huelva -así como en toda Andalucía-, la disminución de la carga burocrática y reducir las horas lectivas de 25 a 23 son algunas de las propuestas por las que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha vuelto a manifestarse durante la mañana de este miércoles, frente a la Delegación de Desarrollo Educativo de la capital. Con el lema "más recursos, menos discursos" y entre bocinas, era el responsable de Educación de CSIF Huelva, Manuel Cabaco, el que afirmaba tajantemente que cada una de las reivindicaciones se sustenta en "la mejora de la calidad a nivel general" y que "deben de incluirse" en los Presupuestos para 2025 que están siendo elaborados por la Junta de Andalucía.

"Creemos, y, de hecho tenemos una campaña STOP burocracia, que es mejor atender a los alumnos en lugar de utilizar ese tiempo para rellenar informes que se quedan guardados". Otra de las reivindicaciones por las que vuelven echarse a la calle es la reducción del horario lectivo -fundamentalmente, el de infantil y primaria- de 25 a 23 horas, al igual que ocurre en otros puntos de España. "A excepción de algunas comunidades autónomas, hay un horario lectivo en todo el país con 24 o 23 horas. Los docentes tienen más horas para coordinarse con los compañeros, para planificar sus clases y más facilidad para poder organizar el proceso educativo de los niños en sus aulas".

Bajar la ratio de alumno/profesor, que actualmente se encuentra fijado en 25 alumnos en Educación Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y 25 en Bachillerato, es otra de las "medidas urgentes" que pide la primera fuerza sindical de la enseñanza pública en Huelva. "Actualmente, suponemos que se necesitarían unos 12.000 docentes en toda Andalucía para bajar esa ratio. En Huelva, se demandarían en torno a un ocho por ciento de esos 12.200, lo que equivaldría a unos 1.200 docentes", ha afirmado.

"Cuando hemos tenido reuniones en la Delegación, siempre nos han dicho que la ratio media en Huelva provincia es de 18 alumnos, pero claro, son datos opacos porque en un centro rural puede haber una media de siete u ocho alumnos". Asimismo, el responsable sindical ha recordado que a principios del mes de abril CSIF Educación Andalucía denunció la ruptura unilateral por parte de la Consejería de las negociaciones con los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación para la ampliación de plantillas docentes. Para CSIF, "no era de recibo que la Junta se escudara en la falta de presupuesto por parte del Ejecutivo central para justificar la imposibilidad de negociar cuestiones que supusieran incremento presupuestario para la Administración autonómica".

Varias movilizaciones se han sucedido desde la central sindical, que acudió el 17 de abril a las delegaciones territoriales y a la sede central de la Consejería el 24 de abril "contra la falta de voluntad política para abordar cuestiones tan importantes como la bajada de ratios y arbitrar medidas para mejorar la atención del alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo y necesidades educativas especiales", ha argumentado la responsable sindical.

CSIF no está solo en el ciclo de reivindicaciones. UGT también ha cargado contra un exceso de burocracia, la imposibilidad para la atención a la diversidad con la ratio actual de orientador por alumnado -situada en 1/1000- o el modelo actual de SIPRI, que provoca que "ciertas sustituciones/vacantes se demoren en el tiempo afectando a la calidad de enseñanza que nos quieren vender". Desde el sindicato, han pedido que "no se supriman convocatorias y que las bajas se incorporen al sistema en el mismo momento que se produzcan. Evitemos que el alumnado pierda motivación, puesto que no es lo mismo asistir a una clase normal que asistir a una clase de sustitución".

"Con seriedad y sin triunfalismos" en la educación pública

Pidiendo avanzar "con seriedad y sin triunfalismos" en la educación pública, el responsable del sector de Educación de CSIF Huelva ha vaticinado "un otoño caliente, en el que intensificaremos nuestras movilizaciones, si no se produce un viraje por parte de la Consejería".

“La diversidad que alberga la enseñanza pública en exclusividad no es la misma ahora que hace 30 años, ni el número de alumnos que presentan necesidades educativas especiales y de apoyo educativo”, ha subrayado Cabaco, quien ha recordado que “es el Ejecutivo andaluz quien tiene la responsabilidad de arbitrar medidas y recursos que redunden en la bajada de ratio y, por ende, en la calidad educativa que recibe el alumnado”, ha añadido.