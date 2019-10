El TSJA baraja el refuerzo judicial para agilizar la causa del incendio de Doñana

Huelva acoge desde ayer las XXIX Jornadas Nacionales de Jueces Decanos de España, un cónclave en el que participan 41 magistrados que están al frente de los principales Decanatos del país y en el que se abordan los problemas y retos a los que tiene que hacer frente la Justicia en estos momentos: la ansiada modernización de la Administración, el estatuto personal de jueces y magistrados (y sus mejoras en relación con la función pública), el "desconcierto" del expediente digital, el reglamento de órganos de gobierno y las propuestas de reforma, y la humanización de la Justicia.

La cita, que se celebra en la Casa Colón y que finalizará el viernes con la exposición de conclusiones que luego se elevarán a instancias superiores para que se tomen medidas, fue inaugurada ayer por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Mar Cabrejas y por el decano de los juzgados de Huelva, José Manuel Borrero, organizador de la convención.

A preguntas de Huelva Información sobre la congestión que sufre el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Moguer, donde se investiga el incendio de Las Peñuelas (que arrasó más de 10.000 hectáreas de Doñana y su entorno), Lorenzo del Río indicó que "ahora mismo no hay pedido" ningún refuerzo. En algún instante "se pensó en reforzarlo con algún funcionario", pero admitió que ahora "puede ser el momento, si nos lo piden o yo personalmente llamo de oficio por teléfono, de que valoremos esa situación para impulsar los procedimientos".

Este pequeño órgano judicial moguereño, que además asume los expedientes civiles por su carácter mixto, también tiene entre sus manos el caso Ercros, por el que se investigan las posibles filtraciones de elementos tóxicos desde la planta química al agua subterránea onubense.

La causa del gran incendio de Doñana es compleja y la instrucción se ha prorrogado ya varias veces. Para más inri, en apenas dos años han pasado tres jueces por su titularidad, lo que tampoco ayuda a que el expediente sea ágil.

En relación al colapso que sufren los órganos de cláusulas abusivas (Juzgados de Primera Instancia 8 y 6 Bis), que como avanzó este diario acumulaban al final del primer semestre más de 6.500 casos por resolver, el presidente del TSJA adujo que "tenemos que ser conscientes de que se ha producido una avalancha de procedimientos judiciales que es muy difícil, con los medios que disponemos, que se pueda resolver en tiempo".

Del Río estima que el esfuerzo que se ha hecho por parte del CGPJ "de especialización y de concentración ha sido positivo y, al mismo tiempo, nosotros desde el TSJA lo que hemos hecho es apostar por el refuerzo de esos juzgados", que cuentan en la actualidad con tres jueces titulares. Con esta medida "esperamos que a corto plazo pueda ir reduciendo esa pendencia".

Lorenzo del Río "La Ciudad de la Justicia se sigue esperando pero no se ve que a corto plazo se materialice”

También con respecto a estos órganos, subraya que "es importante hacer una llamada a unas soluciones consensuadas, porque son una serie de pleitos donde es importante la unidad y la uniformidad, donde ya sabemos un poco cuál es la jurisprudencia sobre el particular y ese uso que se hace del proceso es innecesario". Se genera, afirma, una "litigiosidad artificial" cuando los bancos podrían optar por "soluciones consensuadas".

Entre los órganos más congestionados de la provincia se sitúa también el Juzgado de Familia. Lorenzo del Río augura que a partir del 30 de marzo, cuando entre en funcionamiento el Primera Instancia 9 de Huelva (Familia 2) "esa jurisdicción especializada e importante podrá llegar también a un tiempo de resolución razonable".

El objetivo del tribunal andaluz está puesto ahora en la creación del Juzgado de lo Social 4 de Huelva, que también sufre un significativo estancamiento por el volumen de expedientes. "Creo que sería lo más importante ahora mismo", apuntó.

Lorenzo del Río no tira la toalla con la Ciudad de la Justicia y "se sigue esperando", aunque "ahora mismo es cierto que no se ve a corto plazo que eso se materialice". A su juicio, "la dispersión de edificios no es buena, porque además eso supone un gasto más añadido de seguridad, de infraestructuras o materiales".

Los órganos judiciales de la capital "están muy mal ubicados, incluso están en sedes diferentes, con problemas de salas de vistas, que eso sí que puede afectar a la eficiencia de los juicios". La incorporación del Primera Instancia 9 obligará a trasladarse a un nuevo emplazamiento a los tres juzgados de lo Contencioso-Administrativo, un local todavía por definir.

Finalmente, el presidente del TSJA se refirió al nuevo Palacio de Justicia de Ayamonte: "Me consta que están todavía en conversaciones sobre esa sede. Es una obra nueva, con lo cual unos cuantos de años van a pasar".