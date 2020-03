Las señales Stop Violencia llegan a 12 ayuntamientos de la provincia onubense

Doce nuevos ayuntamientos de la provincia onubense cuentan ya con la Señal Stop Violencia Machista. Con estos son ya treinta y cinco administraciones locales, a las que se une la Universidad de Huelva, las que disponen de este distintivo que las identifica como instituciones con políticas activas contra la violencia hacia las mujeres.

La vicepresidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, fue la encargada de entregárselos a los representantes de los ayuntamientos de Arroyomolinos de León, El Campillo, Cañaveral de León, Aroche, Campofrío, Cumbres Mayores, Cala, Jabugo, Escacena del Campo, Punta Umbría, Paterna del Campo e Hinojos.Comentó que con esta señal de prohibido con forma de corazón “se visualiza el rechazo de la institución a todo tipo de violencia”.

La alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo, subrayó que en su localidad “la lucha por la igualdad es constante, es el Ayuntamiento con más técnicos trabajando en temas de igualdad y violencia de género, no hay que bajar la guardia, no vamos a retroceder, no vamos a dejar de estar en primera línea”.