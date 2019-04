Sentir la diferencia para comprenderla con el Túnel de los sentidos de la ONCE

Hay que probarlo para sentirlo, verse privado de la vista para conocer su valor, todo aquello de lo que son capaces de ser capaces quienes se enfrentan cada día a esa dificultad. Con ese espíritu presenta la ONCE su semana Capaz de ser capaces y su particular Túnel de los sentidos, un ejercicio de inmersión que permitirá a cualquier onubense comprobar la sensación de vivir sin visión. La experiencia estará disponible durante toda la semana en la sede de la ONCE en la Alameda Sundheim de la capital.

Los primeros en poner a prueba sus sentidos en el túnel fueron el portavoz municipal y concejal de Urbanismo y Patrimonio Municipal, Manuel Gómez, la delegada territorial de Educación, Deportes, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Estela Villalba, y directora de comunicación del Puerto de Huelva, Gracia León. Junto a ellos han participado como anfitriones el director de la ONCE en Huelva, Nicolás Vargas, y el vicepresidente del consejo territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de la organización, José Antonio Ornedo.

Gómez la definió como “una experiencia muy cercana a lo que deben sentir las personas con deficiencia visual en la que tienes que tener plena confianza en quien te acompaña y se agudizan los demás sentidos”. La falta de un sentido “hace que se agudicen los demás y probarlo te hace reflexionar sobre la vida cotidiana de una persona sin uno de sus sentidos”. También León reconoció a la salida del Túnel de los sentidos que “es una experiencia muy interesante, un ejercicio de confianza hacia una persona que te guía”. En ella “se agudizan los sentidos, te fijas mucho más y ves lo difícil que es vivir sin la visión aunque se abren otros sentidos”.

La delegada en Huelva de Educación, Deportes, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Estela Villalba, destacó que su institución “se pone a disposición de la ONCE para ayudar a las personas con deficiencia audiovisual en todo lo que podamos desde educación y políticas sociales. Tenemos mucho trabajo por hacer y vamos a reforzar todas nuestras líneas de actuación”. En este sentido destacó que “la ONCE ha hecho un gran trabajo durante 80 años del que tenemos que estar muy orgullosos”.

Visita al Aqualón, curso de braille, actividad en el museo y un teatro completan la agenda

Además la actividad de inmersión con el túnel para que “al salir nos digan qué les parece, qué sienten y cómo es vivir sin la vista, Nicolás Vargas anunció un amplio calendario de actividades durante la semana. En la sede de la ONCE estará disponible una muestra de material adaptado educativo y deportivo, el jueves habrá una salida a Aqualon con bastones y perros guías para que “todos los onubenses vean que nos movemos con normalidad, salimos, vamos de tiendas y nos tomamos una cerveza como cualquier persona. Todo gracias a la ONCE, todo hay que decirlo”. El Museo Provincial acogerá un taller en el que un grupo de alumnos contarán a un compañero invidente su experiencia ante una obra y posteriormente éste explicará en un cuarto oscuro al resto de los alumnos su experiencia con esa misma pieza en 3D.

Todos los onubenses tienen una cita en las Cocheras del Puerto con Don Volpone de Ben Jonson a cargo del grupo de teatro Orozú de Cádiz, formado por personas ciegas y deficientes visuales. El acceso es libre. También se realizará el jueves un taller de Braille en la biblioteca pública.

El concejal Manuel Gómez insistió en el valor de unas actividades que “inciden mucho en visibilizar y empatizar con las personas con deficiencias visuales porque los que no tenemos sus deficiencias visuales a veces nos cuesta empatizar con ellos y conocer sus dificultades para que todos trabajemos con más ganas para superar sus barreras”. Desde el Ayuntamiento “trabajamos desde hace muchos años para superar barreras y tenemos un plan de accesibilidad en eventos municipales como en la última Feria de la Tapa con acciones tendentes a facilitar la presencia a personas con alguna limitación”.

El vicepresidente del Consejo Territorial de la organización, José Antonio Ornedo, agradeció la colaboración de las instituciones para lograr “la integración de todas las personas ciegas o con deficiencias visuales en la sociedad”. Para ello “necesitamos servicios que nos pone la ONCE a nuestra disposición y la colaboración de nuestras administraciones para superar las barreras digitales, laborales... Somos capaces de ser capaces, pero necesitamos que nos ayuden a superar esas barreras”. Destacó entre los grandes retos a los que se enfrenta la ONCE “el mundo digital y la seguridad vial, otro campo donde hay algunas dificultades como últimamente con los patinetes eléctricos”. Además, en el mercado laboral “hay puestos de trabajo que siguen sin ser accesibles a pesar de los medios que pone a su disposición la ONCE”.