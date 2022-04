El arte en la Semana Santa de Huelva a ojos de los propios artistas

Quien ha estado en Roma dice que pasear entre sus calles es como hacerlo en un museo. Algo parecido ocurre en Huelva cuando la Semana Santa centra toda la atención. Las cofradías forman un todo que se puede considerar una obra de arte, integrada por un patrimonio artístico y humano que se encuadra desde la imagen devocional más valiosa, como puede ser el Cristo o la Virgen, hasta el más mínimo detalle. Una chicotá, un solo de corneta, o una saeta pueden llegar a emocionar al que vive ese momento al que se suman los olores, el momento y el contexto, e incluso la compañía.

Se podrían escribir cientos de libros explicando lo que es la Semana Santa, y todos tendrían un punto de vista diferente. Los debates se podrían alargar durante meses y tampoco se podría resumir en pocas palabras lo que abarca una cofradía en una estación de penitencia. El mundo cofrade es un escenario infinito que se sustenta en la fe pero al que se acercan muchos otros, porque es una obra de arte en sí y porque hay momentos que emocionan sin encontrar una explicación al respecto.

Las cofradías tienen el arte y la devoción como denominador común; y grandes profesionales detrás que hacen que todo sea un círculo perfecto. En este escenario, en el del arte, se sustentó la última Tertulia Cofrade El Aguaó, que organiza cada semana Huelva Información y que acoge el establecimiento Gilda con una merienda Cuaresmal para los invitados. Alrededor de la mesa se sentaron para conversar y debatir el pintor Víctor Pulido, que este año ha sido el autor del Cartel del 50 Aniversario del Calvario; la restauradora Ana Beltrán; el diseñador de bordados y joyero, José María Carrasco; el imaginero Abraham Cruz; y el fotógrafo de este periódico, Josué Correa. Eduardo Sugrañes fue el encargado de moderar la Tertulia.

Algunos se conocían entre ellos. Otros se presentaron. Pero a todos les corre el arte por sus venas, y el mundo cofrade fue el escenario de su conversación. "Algún día haré un Cristo o una Virgen, ¿por qué no?", expresó Víctor Pulido en los momentos previos al inicio de una Tertulia que arrancó con un debate del Cartel de la Semana Santa de Huelva 2022, una obra de Ángel Sarmiento en el que dialogan la escultura y la pintura. Algo muy novedoso en un cartel cofrade. Y es que las innovaciones, dentro de la Semana Santa, es en la "cartelería donde más aflora", señaló Pulido, aunque "se innova, no siempre al gusto de todos". Y es que la Semana Santa "es un circuito muy cerrado", reconoció el artista. Para Pulido "es acertado ese tipo de registros nuevos. Me gusta que sea de tres dimensiones y me parece muy elegante e innovador y entiendo que es una apuesta arriesgada dentro del mundo de la Semana Santa". En esta línea de lo novedoso en la cartelería cofrade, Víctor Pulido puso de ejemplo que la primera ciudad que empezó a hacer cosas "muy atrevidas fue Cuenca, que son súper modernos".

Aunque, algunas veces la innovación puede ser tanta que el público no entienda la obra o lo que quiere expresar el autor. "Muchas veces pienso que las estridencias no llegan al público", explicó Ana Beltrán, aunque eso sí, en términos generales artísticos, más allá de la Semana Santa "siempre hay que innovar porque si no el arte no progresa". De este modo, José María Carrasco entiende que se necesita una "educación y formación" en la ciudadanía. Para Víctor Pulido la innovación tiene que ir dentro de un marco ya que "la Semana Santa no es un espacio para crear polémica porque no es el sitio". Al tiempo que Carrasco expresó que cuando hay una innovación y gusta es instantáneo y puso el ejemplo de que "yo he visto cantar saetas con una guitarra en Jerez y eso gusta".

Volviendo al Cartel de la Semana Santa de Huelva de este año, Abraham Cruz señaló que "el lenguaje se entiende bastante claro porque es figurativo". Y "estéticamente es muy bonito. Llega al espectador porque es agradable", expuso Ana Beltrán, mientras que Pulido apuntó que "lo más complicado del cartel es dividirlo en dos partes".

Con la presencia del fotógrafo de esta casa, Josué Correa, se saltó al punto de vista de esta arista del arte, a la que "la Semana Santa le da un abanico de posibilidades increíbles. Cada uno tenemos nuestra manera de ver la Semana Santa". Y es que el fotógrafo, con la añoranza, defendió y reivindicó esta técnica artística para los carteles. Eso sí, la fotografía "sin tocarla", y es que "a la Semana Santa no hace falta descontextualizarla", desde este prisma. En este sentido se puso encima de la mesa que la cámara capta los detalles, y "una fotografía ya te explica lo que vas a ver. Alguien que no haya visto nunca la Semana Santa, si ve una foto se hace una idea más clara de lo que va a ver", señaló Pulido, haciendo referencia a que un Cartel de Semana Santa es el anuncio de lo que va a pasar. Así, Ana Beltrán apuntó que "una fotografía capta la esencia de lo que está anunciando", a lo que añadió Josué Correa que "es que esa esencia es la que te hace ir a la calle". Y Pulido sentenció: "Una fotografía puede ser un cartel perfectamente. Un fotógrafo es un artista" y puso como ejemplo que en las ferias de arte, como ARCO, "la fotografía está a la misma altura que la pintura, escultura...".

Por otro lado, en el diseño de bordados, la evolución y la forma de trabajar, José María Carrasco, autor del palio de la Virgen de los Dolores de la Hermandad del Perdón, que se estrenará el próximo Lunes Santo, señaló que a la hora de trabajar le gusta saber el concepto de la Hermandad, así como la música que lleva el paso en cuestión, entre otras cuestiones. Asimismo expuso que el palio del Perdón, en su opinión "en 8 años puede estar completo, con el manto bordado", ya que se sabe el camino que lleva, la idea, algo que "se puede ejecutar, porque hay posibilidades".

Por su parte, Abraham Cruz, imaginero, expuso que su trabajo, que tiene como destino al devoto "es muy distinto al espectador". Y se puso encima de la mesa los parámetros y cánones existentes, y las diferencias de la imaginería andaluza, que "es más dulce", con la castellana. Como curiosidad, el joven imaginero reconoció que "no podría tener devoción a una imagen mía", aunque "sí tengo devoción a otra imágenes". Esto, se debe, al "halo de divinidad", que encuentra. Y es que "procesamos esa devoción a lo desconocido", mientras que él conoce todo de sus imágenes. Y en esta línea, señaló que en la provincia existe uno de los "grandes éxitos de misticismo", que no es otra imagen que "la Virgen del Rocío".

Dentro de la Tertulia, con la innovación como uno de los temas, Ana Beltrán apuntó que su "trabajo es más técnico. No te permite crear porque tienes que respetar la obra al 100%. Tenemos una responsabilidad muy grande", al tiempo que enumeró los obstáculos que se puede encontrar un restaurador al trabajar con una imagen o pieza. La restauradora ha llegado a tener en sus manos a la Virgen de la Cinta: "La primera vez que me puse delante de Élla capté la devoción que tiene".