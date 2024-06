Selectividad 2024 en Huelva: "La vida no acaba cuando te sale mal un examen de Selectividad"

Nervios, paseos para distraerse y apuntes por todas partes era el panorama de la Universidad de Huelva hoy. Los estudiantes de la provincia de Huelva que quieren estudiar una carrera el próximo curso han acudido a la Universidad de Huelva cargado de nervios por la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU).

La primera prueba del día correspondía con Lengua Castellana y Literatura II, y, según ha señalado la propia rectora el día ha comenzado desarrollándose "sin ningún incidente". Tras la salida de esta primera toma de contacto con Selectividad muchos alumnos decidieron salir fuera de la facultad para tomar el aire o hacer un último repaso antes de la siguiente prueba, la de Historia de España o Historia de la Filosofía.

Germán es un estudiante que tiene los ojos puesto en el Grado en Psicología y la asignatura que más respeto le imponía era, precisamente, la que acababa de hacer, Lengua y Literatura II. "He tenido que jugar con los nervios", admitía el joven que, como muchos otros estudiantes, se enfrentó a un día dirigido por la inquietud. "En el primer examen el corazón me iba a mil", admitía otra estudiante cuyo objetivo es entrar en el Grado de Enfermería, y es que la posibilidad de sentarse frente al examen con las preguntas y no saber qué responder es el momento más temido por todos los alumnos.

Sin embargo, pese al comprensible nerviosismo de la mayoría de los alumnos, otros afrontaron las pruebas de acceso con mayor calma ya que, como señalaba otra estudiante que lucha estos días por acceder al Grado en Derecho, "entras en una clase y es lo mismo que llevas haciendo dos años, un papel y rellenar preguntas". "No nos podemos sentir mal porque nos hemos esforzado y si no lo llegamos a conseguir ya habrá más oportunidades"

Y es que, aunque apenas comenzó el primer día, ya todos tenían claro cómo iban a celebrar su salida del último examen de las pruebas de acceso. Muchos se han decantado por ir de fiesta el mismo día que acaben los exámenes, otros, sin embargo, prefieren relajarse en la playa. Incluso hay quien ha comprado ya unos billetes para pasar una semana de desconexión en destinos como París o Malta.

Aunque cada uno tiene una forma de poner el broche final a dos años de estudio que culminan con la PEvAU, si algo tienen claro todos los estudiantes que este martes han comenzado los exámenes es que "la vida no acaba cuando te sale mal un examen de Selectividad".

Duración de los exámenes y fases

Por su parte, la duración de los exámenes se mantiene como en cursos anteriores: 90 minutos para cada uno de ellos, con descanso entre pruebas consecutivas de, como mínimo, 30 minutos. Las evaluaciones comenzarán a las 8:30 todas las jornadas, aunque el alumno ya deberá estar presente en su centro de referencia a las 8:00 para la citación.

Durante los días 4, 5 y 6 de junio de 2024 tendrá lugar la convocatoria ordinaria y los días 2, 3 y 4 de julio, la extraordinaria. Todos los alumnos que vayan a realizar la Selectividad, deberán saber que está compuesta por dos fases: la fase de acceso, que es obligatoria y la de admisión, que es voluntaria.

La Fase de Acceso consta de cuatro exámenes y en esta fase es obligatorio presentarse a Lengua Castellana y Literatura II. Por otro lado, el alumno deberá elegir un idioma entre Inglés, Francés, Alemán, Italiano o Portugués y tendrá que escoger entre Historia de España o Historia de la Filosofía. En cuanto a la materia troncal de modalidad, puede ser según el Bachillerato.

Para la calificación, se hará una media aritmética de los cuatro ejercicios. Se supera la prueba cuando la nota sea igual o superior a 4 puntos. La nota de acceso a la universidad debe ser igual o superior a 5 puntos y será el resultado de ponderar el 60% de la nota media de bachillerato y 40% de la calificación obtenida en esta fase obligatoria. Estos exámenes se llevarán a cabo el 4 de junio.

En cuanto a la Fase de Admisión (5 y 6 de junio), que es voluntaria para subir nota, el estudiantado se puede examinar de hasta cuatro disciplinas, aunque únicamente se computará la nota de las dos más favorables para el o los grados elegidos. Son elegibles cualquiera de las 26 materias que componen la evaluación, a excepción de Lengua Castellana y Literatura e Historia de España.