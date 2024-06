Selectividad 2024 en Huelva: La rectora de la Universidad de Huelva anima a los estudiantes a que se queden "con nosotros"

Los estudiantes de la provincia de Huelva que quieren estudiar en la universidad el próximo curso han acudido este martes 4 de junio a la Universidad de Hueva para dar comienzo a la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU). Además, este año la convocatoria se ha adelantado una semana a su calendario habitual con el fin de coincidir con el resto de comunidades autónomas.

Son muchos los alumnos y alumnas que estos días viven los nervios de realizar esta prueba de evaluación en la que podrá ser su futura universidad. La rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, señala que la institución tiene las puertas siempre abiertas para todos aquellos que quieran acudir a ella para cursas sus carreras, por ello quiere "recomendar muy vivamente, sinceramente, que el estudiante que quiera estudiar una carrera que se curse en la Universidad de Huelva, que se quede con nosotros".

Este año la Onubense tiene una oferta de 2.635 plazas de nuevo ingreso y trabaja cada año por continuar aumentándolas a través de proyecto como la creación del nuevo Grado en Medicina. Grado que se espera para este siguiente curso de 2024/25 y que evitaría que los estudiantes se tuviesen que desplazar a otras ciudades para realizar el grado.

En el marco de unos días tan importantes para tantos jóvenes onubenses, María Antonio Peña les anima a afrontarla PEvAU "con mucha tranquilidad, mucha serenidad" porque lo más importante es "confiar en todo lo que se ha trabajado durante el año". La rectora, además de este mensaje de sosiego para afrontar las pruebas, también se dirige a los estudiantes para decirles que "el mundo no se acaba por la nota de la PEvAU".

La Vicerrectora de Estudiantes, Ángela Sierra Robles, también hace hincapié en la presión de los estudiantes en relación a las notas de las pruebas "tampoco hay que obsesionarse con eso porque las notas de corte son muy variables". Estas cambian según la nota de la última persona que ha conseguido plaza en el grado, por lo que pueden servir de orientación pero no tomarlas de forma literal ya que pueden modificarse. "Que nunca un estudiante deje de pedir una titulación porque él calcule que no la va a conseguir", apunta Ángela Sierra animando a todos aquellos que tengan dudas sobre si lograrán entrar o no en el grado que desean a que "el no que te lo dé el sistema", pero que no se nieguen ellos mismos la oportunidad de intentarlo.

También señala el buen ambiente que se vive en el campus de la Universidad de Huelva entre los alumnos que se preparan para realizar las pruebas de Selectividad. "El momento más pletórico es salir de Historia, igual que el momento más dramático es mañana después de la primera franja horaria", apunta la Vicerrectora de Estudiantes.

El secreto mejor guardado: Cómo se eligen los exámenes para la PEvAU

Con la llegada de la PEvAU son muchos los rumores que se extienden sobre qué preguntas van a componer ese año el examen de acceso. La Vicerrectora de Estudiantes explica que de cada asignatura "se preparan seis juegos de exámenes, aunque en algunas se preparan ocho", ya que se tienen en cuenta posibles incompatibilidades de los alumnos que se presenten a dos materias que se examinan en la misma franja horaria por lo que deben realizar una de ellas en un un horario diferente y, en consiguiente, otro examen distinto. También pueden darse incidencias que obliguen a repetir el examen en otro momento y, por ello, a usar otro modelo con preguntas distintas. "En esta PEvAU ordinaria, en la de junio, se van a usar tres exámenes, suponiendo que no pasara ninguna incidencia más, y en al PEvAU extraordinaria otros tres exámenes".

De esta forma existen entre seis y ocho modelos diferentes de cada asignatura y "hay un momento del año en el que se hace un sorteo, los sobres van numerados" y se elige, mediante la extracción de una bola al lazar, el número del examen que se va a emplear. Al final el examen elegido es el que se presentará a los alumnos, toda una cuestión de suerte.