Satse denuncia la disparidad de criterios en la realización de test del Covid-19 a los sanitarios en Huelva

El sindicato de Enfermería, Satse, en Huelva ha denunciado la disparidad de criterio entre los diferentes centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia para la realización de los test para detectar la Covid-19 a los profesionales sanitarios. Para Satse es "urgente" unificar los criterios y realizar pruebas diagnósticas fiables ya que se está generando a los profesionales una inquietud innecesaria.

En concreto, la organización digital advierte que en los diferentes hospitales y distritos sanitarios de la provincia se está realizando las pruebas de diferentes maneras, tanto por determinación en sangre venosa (venopunción) o sangre capilar (digitopunción), proceso que se ha mostrado como "menos fiable" y que propicia falsos negativos.

Para Satse, la falta de un criterio unificado para realizar las pruebas sólo genera desconfianza entre los profesionales, circunstancia que se suma a la intranquilidad de no saber con certeza si están o no infectados y la inquietud añadida por el riesgo de poder contagiar a sus familiares y a los pacientes a los cuales tratan.

Por este motivo, el sindicato de Enfermería ha exigido, una vez más, que se lleven a cabo de manera inmediata a todos los profesionales de Enfermería y Fisioterapia, así como al resto de sanitarios, las pruebas diagnósticas para detectar cada uno de los trabajadores de la sanidad andaluza que están contagiados por Covid-19.

Así lo ha pedido el sindicato en multitud de ocasiones a la Administración en cada una de las Mesas Sectoriales de Sanidad y Comités de Seguridad y Salud que se han celebrado, considerando que es fundamental y determinante que a todos los profesionales sanitarios se les realice la PCR, que es una técnica biológica molecular de altísima cualificación, y la detección de IGM mediante una prueba serológica tipo Elisa, que mide en sangre los anticuerpos.

"Solo realizando estas pruebas diagnósticas al 100% del personal sanitario se podrá determinar el verdadero alcance de la enfermedad en los profesionales. Pruebas que el SAS se comprometió a que se comenzarían a realizar esta misma semana y sin embargo no está siendo así, confirma la organización sindical".

Satse considera que los test rápidos que se han utilizado hasta el momento para detectar si hay contagio o no del virus no son válidos para el diagnóstico de la enfermedad pues solo sirven para estudios epidemiológicos, además de tener una escasa fiabilidad. De hecho, el sindicato de Enfermería considera que se está actuando con precipitación atendiendo más a un interés estadístico que de velar por la salud de los profesionales.

A ello se suma el déficit de material de protección y el caos originado con el mismo, ya que ha habido material que se ha facilitado a los profesionales "que ha resultado que no es el adecuado, que era defectuoso o que no había sido previamente verificado, por lo que se ha demostrado que no cumplía con los estándares de seguridad recomendados, poniendo en riesgo por tanto la salud de los trabajadores".

De ahí la necesidad urgente, continúa explicando el sindicato de Enfermería, tal y como revelan también los datos de profesionales sanitarios andaluces contagiados, de que las pruebas diagnósticas de mayor fiabilidad se hagan al conjunto de los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA).

Y es que las cifras de sanitarios contagiados por Covid-19 en Andalucía son alarmantes, son el 30,23% de los 15.629 casos positivos totales en Andalucía, y lo que es más grave aún, esa cifra podría ser mayor pero se desconoce ante la falta de pruebas. Actualmente, recuerda Satse, hay 4.724 profesionales sanitarios contagiados, siendo los enfermeros la categoría más afectada con 986 casos confirmados incluyendo centros sanitarios y sociosanitarios.

Contagiados en Huelva

En la provincia de Huelva de los 510 casos positivos acumulados a 14 de mayo, un 29% son personal sanitario, 149 en total (102 confirmados por PCR y 47 confirmados por serología. En cualquier caso, Satse insiste en la necesidad de realizar las pruebas diagnósticas al 100% del personal de la provincia para poder determinar el verdadero alcance de la enfermedad.

De hecho, a día de hoy, según datos ofrecidos en Mesa Sectorial son un total de 439 los profesionales afectados de una u otra forma en la provincia por el Covid19, incluyendo 115 profesionales en estudio, 22 en aislamiento domiciliario, 213 por IT/AT y 89 casos positivos confirmados.

El sindicato de Enfermería concluye instando a la Administración andaluza a que no demore más esas pruebas diagnósticas tan necesarias para proteger no solo a los profesionales sino también a la población, y se comprometa verdaderamente a proporcionar todas las medidas necesarias a los trabajadores de la sanidad para que puedan combatir el virus con todas las garantías posibles.