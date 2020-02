Satse registra 126 agresiones a profesionales del SAS en Huelva en 2019

Durante el año 2019 se contabilizaron en la provincia de Huelva un total de 126 agresiones a profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Son datos del sindicato de Enfermería (Satse) que, a su vez, los divide en 13 agresiones físicas y 113 no físicas (verbales, como insultos o amenazas). Estas cifras suponen un descenso del número de agresiones con respecto al ejercicio de 2018, cuando se registraron hasta 135 (12 físicas y 123 no físicas). En comparación con el resto de provincias de Andalucía, Huelva es la única que disminuye el número total de agresiones de un año para otro.

Para el sindicato “estas situaciones son intolerables. No se puede increpar, insultar y mucho menos agredir a profesionales que simplemente cumplen con su trabajo. Es tal la humillación e indignación, que muchos de estos profesionales tienen que darse de baja por no poder soportar la situación. Los enfermeros y los profesionales del SAS en general estamos para cuidar a los personas y no es justo que nos veamos sometidos a estas agresiones por las posibles deficiencias del sistema sanitario”, recalcan desde Satse. A nivel andaluz el total de agresiones ha aumentado un 22,1%. Desde el sindicato critican la “falta de avances” de la Administración sanitaria andaluza para aprobar “medidas contundentes y urgentes que prosperen contra la violencia”.