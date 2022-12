San Pedro y San Sebastián, el corazón de la Huelva "con más solera"

La plaza de San Pedro y el barrio de San Sebastián conforman el embrión de Huelva capital, el lugar donde nace la ciudad contemporánea, que con el tiempo se expandiría hacia la Concepción. Es una de las zonas de la ciudad de Huelva que ha experimentado una mayor transformación y es que, de alguna forma, los cambios urbanísticos a los que ha sido sometido le han llevado a situarse en pleno corazón de la ciudad moderna.

"Este era un barrio con mucha solera, pero con la gran transformación que se hace en el 92 el concepto de barrio como tal se va perdiendo, ya que va quedando inmerso en el centro", cuenta el presidente de la Asociación de Vecinos San Pedro y San Sebastián, Eduardo Sugrañes. Y es por eso que desde la asociación reivindican el concepto de barrio de esta señera zona onubense.

Un lugar en el que, por encima del resto, destaca un rincón en particular: la parroquia de San Pedro. El edificio más antiguo que tiene la ciudad de Huelva: "El más antiguo, el más hermoso y el más identificativo", confiesa Sugrañes, "aunque también hay otros elementos que son referentes como la Ermita de la Soledad".

En este significativo barrio que aún conserva el sabor castizo de antaño hay un día especialmente señalado. Se trata del domingo de la procesión de San Sebastián, con elementos imborrables que forman parte de la memoria colectiva de todos los onubenses, como la tradicional venta de palmitos.

Una estampa que se sigue repitiendo a lo largo de los años pero que convive con una imagen renovada y el trasiego de nuevos vecinos que se suman a este núcleo con la construcción de nuevas viviendas. "Las nuevas construcciones de bloques de pisos y viviendas ha hecho que llegue gente joven, sobre todo, a la parte del Cabezo de la Joya. Gracias a los que llegan y a aquellos que todavía seguimos habitando y disfrutando de esto, podemos decir que San Pedro tiene mucha vida. Pero queremos que esa vida no solo sea de ciudad y de centro, sino también de barrio", explica Eduardo, un vecino que lleva en la zona desde el año 2001 pero cuya relación con la misma le viene de años atrás.

Una zona céntrica con la esencia de un barrio

San Pedro no solo enamora a quienes llevan toda una vida viviendo en la zona. Es un emblema de la ciudad en el que también aspiran a vivir muchos jóvenes. Este es el caso de Ana. Criada en La Orden junto a su familia, decidió mudarse al barrio de San Pedro cuando se independizó. "Para mí este barrio significa mucho porque desde pequeña siempre me ha gustado. Es un barrio emblemático de la ciudad, no solo por la iglesia, sino por todo lo que sucede a su alrededor. La Semana Santa, los grandes eventos, está ubicado en pleno centro... a la misma vez es un barrio muy cómodo porque está conectado fácilmente con La Merced, Adoratrices, Huerto Paco y El Conquero", cuenta.

Dice la onubense que vivir allí es un privilegio porque "estás en un lugar por el que pasan muchas cofradías y tiene un valor enorme, por no hablar de los restos arqueológicos". Su casa, cuenta, da para el Cabezo de San Pedro, con lo cual, "vivo en el centro pero no tengo la sensación de vivir en un lugar aglomerado y agobiante típico de las zonas más céntricas. Mi casa es muy silenciosa y mis vecinos son estupendos. Vivo en la calle Plácido Bañuelos, donde más que un vecindario, se puede decir que somos una familia".

Ana prácticamente conoce a cada vecino de su calle, así como de las calles de alrededor y eso, confiesa, "es maravilloso tratándose de una ciudad". Igualmente, asegura que hay mucha gente joven que le da vida al barrio y se nota, sobre todo, en fines de semana o en verano, cuando la mayoría se marcha a sus segundas residencias a la Costa y se queda más vacío. "Si tuviera que escoger un sitio donde vivir en Huelva para siempre, sería San Pedro. Es una estampa inigualable, el corazón de Huelva", confiesa.

El escritor Francisco Moreno Ortigosa decía, en 1952, que era un "barrio ancestral y típico este de San Sebastián, que evoca eras y huertos, caballos y zahones y se actualiza con brillo de caireles y estampidos de cohetes. Barrio con personalidad, arraigo y solera familiar y única de toreros rotundos y triunfadores. Barrio de mocitas bellas, hijas de las que, según la copla, gustaba al Santo Patrón a sacar a pasear".

El muro de San Pedro, tesoro arqueológico del barrio