El 17 Salón Internacional del Cómic de Huelva da su espacio a los autores onubenses

La decimoséptima edición del Salón Internacional del Cómic de Huelva, Chocómic, que se celebra hasta el próximo 7 de mayo en las instalaciones de la Casa Colón, en la capital onubense, da su espacio a los autores onubenses. Dos de los cuatro que exponen sus obras en la muestra son de Huelva y provincia, Antonio Hitos y Leticia Morgado, que junto al madrileño Fernando Dagnino, y al sevillano Diego Galindo son los grandes protagonistas. Sus seguidores tienen estos días la oportunidad de charlar con ellos y conseguir un autógrafo.

Antonio Hitos y Leticia Morgado estuvieron presentes en el acto inaugural. Hitos se inicia en los cómics a finales de los años 90, publica sus trabajos en la revista El Víbora y con su primera novela gráfica, Inercia, recibió en 2013 el VII Premio Internacional de Novela Gráfica Fnac-Salamandra Graphic. A Inercia le seguiría Materia y Ruido. El artista resaltó en la inauguración de Chocómic "la importancia de este tipo de actos, funcionan como dinamizador cultural, está bien esta celebración del cómic que marca un compromiso con que la ciudad de Huelva tenga una alternativa para gente sensibilizada con el mundo del cómic".

La dibujante y colorista de cómics lepera Leticia Morgado tuvo la oportunidad con Carmona en Viñetas de colorear su primer cómic de forma profesional. Ha trabajado con editoriales como Amigo Comics, Cascaborra, Unrated, Obscura Comics y Angry Vikings. Con Unrated acaba de publicar el nuevo número de Freelancers en el que ha trabajado como colorista. Black Death es su proyecto personal.

El madrileño Fernando Dagnino es el autor del cartel de este año. El ilustrador y diseñador gráfico ha realizado trabajos para el mercado español así como para Walt Disney, la compañía de videojuegos Rebel Act y el mundo de la publicidad. Desde 2008 trabaja principalmente para USA, en series como Batman and the Outsiders, Superman, Supergirl, Resurrection Man, Justice League: Generation Lost o Suicide Squad.

Tras unos años dedicado a la pintura, Diego Galindo se pasó al el mundo del cómic. Ha centrado su producción principalmente para el mercado estadounidense, dibujando para títulos como Bribones (Rogues), Grimm, Red Sonja, Army of darkness: Ash for president o Army of darkness/Xena:Forever and a day, miniserie junto al guionista Scott Lobdell para la editorial Dynamite.

La exposición de las obras de los cuatro autores se puede visitar en el Salón Iberomericano. La programación incluye también talleres, juegos, presentaciones de novedades y cafés con invitados. En la inauguración Gerardo Macías, presidente de la Asociación Cultural Seis Viñetas, promotora de Chocómic, agradeció a colectivos y patrocinadores que "ayudan a que esto se ponga en marcha".

La delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Teresa Herrera, destacó que su Delegación lleva desde la primera edición "apoyando esta maravillosa iniciativa", a lo que añadió que "esto no sería posible sin la pasión que le ponen los hermanos Macías", para subrayar que la Delegación territorial de Turismo "va a estar siempre apoyando esta magnífica idea". Herrera incidió en que el Salón Internacional del Cómic de Huelva incluye encuentros de autor, talleres... se pretende que el público, fundamentalmente juvenil e infantil, "lo pasen genial".

Antonio de la Vega, director general de la Fundación Atlantic Copper, patrocinadora de la muestra, manifestó que "es una maravilla, una alegría ver a los niños participar, es un Salón del Cómic para que disfruten". Señaló que la Fundación colabora con el Juego de Platero, una especie de Juego de la Oca gigante cuyo protagonista es el personaje de Juan Ramón Jiménez, y con el personaje Copper Girl, "una superheroína que tiene la capacidad de fomentar y ayudar en la economía circular.

Joaquina Castillo, vicerrectora de Proyección Social y Universitaria de la Universidad de Huelva, otra de las patrocinadoras, apuntó que desde la UHU "estamos felices de encontrarnos un año más en el Salón del Cómic, qué bonita cita cultural, gracias a la Asociación Seis Viñetas, que convierte a Huelva en referente en el cómic, un evento que está consolidado". Comentó que la Universidad celebra el certamen Campus Cómic', que este año llega a su séptima edición. El cómic "no son sólo dibujos hechos con una destreza impresionante también llevan mensajes e invitan a leer".

Félix Sancha, jefe de Cultura de la Diputación Provincial de Huelva, patrocinadora de Chocómic, felicitó a los hermanos Macías por esta nueva edición, con gran participación, en la primera jornada, de público infantil, que disfrutó con Biblos, Copper Girl y los personajes de Super Mario Bros.

Javier Ronchel, director de Huelva Información, que también patrocina el Salón del Cómic, aseguró que "siempre vamos a estar apoyando iniciativas como ésta". Recordó que Gerardo Macías es colaborador del periódico, donde publica un artículo semanal. Del Salón del Cómic destacó que los niños se habitúan a leer este tipo de publicaciones y "es un buen medio para que se incorporen al mundo de la lectura".

El teniente de alcalde y responsable del área de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, Daniel Mantero, recalcó que los hermanos Macías "nos permiten venir una vez al año a disfrutar de este Salón del Cómic".