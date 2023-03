¿Sabes por qué hay un autobús negro circulando por Huelva?

Puede que estos días veas un vehículo como este dando vueltas por la ciudad. Una imagen poco común, ya que no es nada habitual ver un autobús público de color negro en Huelva, siendo el azul el tono que distingue a la flota de Emtusa. Pero tranquilo, no te has vuelto loco. Se trata de una nueva iniciativa que llega esta semana a la capital.

Un autobús híbrido de última generación, que atenderá el servicio de Emtusa en diferentes líneas con el objetivo de testar el comportamiento de la motorización híbrida con alto nivel de funcionamiento en modo eléctrico, que garantiza una importante reducción de emisiones.

Para la realización de las pruebas, se ha establecido un acuerdo con la compañía Volvo que provee a Emtusa de un vehículo Volvo 7900, 100% híbrido, auto recargable con la frenada regenerativa y motor, sin necesidad de períodos de carga larga nocturna y sólo pequeñas contribuciones de red normal, para el rebalanceo y temperatura de la batería.

Se trata de un autobús clase 1 piso bajo, 3 puertas, con rampa Masats automática y manual. Las características técnicas principales son una reducción del consumo de combustible hasta un 40%; reducción de emisiones de CO₂ hasta un 40%; reducción global de emisiones hasta un 50% y sistema Start and Stop; reducción de ruido en las paradas de autobús, arranque en silencio con el modo eléctrico.