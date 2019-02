Rocío Ruiz enarbola “la nueva Andalucía del cambio”

La celebración del Día de Andalucía fue ayer el primer acto institucional del nuevo Gobierno de la Junta en Huelva. Lo presidió la consejera onubense, Rocío Ruiz, y no pasó por alto la ocasión para enarbolar el “espíritu de la nueva Andalucía”, la “del cambio”, que ella representa también, como motor que debe llevar a “la Andalucía que siempre hemos soñado”.

La responsable de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación intervino en el acto en la Facultad de Derecho echando la vista atrás, a 1977, para recordar a “esos hombres de luz”, apuntó, “que hace cuarenta años salieron a la calle pidiendo paz y libertad, reivindicando nuestros derechos y nuestra identidad”.

El nuevo Gobierno andaluz recoge ahora el legado de aquellos que protagonizaron entonces la movilización del 4 de diciembre. “Por ellos, por los que se fueron y por los que vendrán –dijo la consejera– no nos vamos a rendir. Seguiremos luchando, peleando y trabajando por Andalucía, por la que siempre hemos soñado. La desbordante de sueños, siempre con las ventanas y las puertas abiertas, esperando su rescate”.

El discurso de Rocío Ruiz tuvo un marcado acento social, como se podía esperar. Hizo referencia así a los “héroes anónimos, hombres y mujeres valientes, sin medallas, que madrugan cada día para sobrevivir en situaciones adversas y precarias, siempre estando en interminables listas de espera, de médicos, de dependencia, de empleo...”.

Tuvo también palabras especiales la consejera para una Andalucía justa y pacífica, “donde cabemos todos, hombres y mujeres, y todos los colectivos que son discriminados por cualquier razón”. No se olvidó de “los más vulnerables” e hizo mención al vasto patrimonio andaluz, histórico, social, económico, natural y cultural.

La consejera defendió el nuevo Gobierno de la Junta: “Pactar es el arte de los valientes”

Pero, sobre todo, Ruiz apeló al orgullo andaluz, después de “muchos años exiliados, extranjeros, estereotipados, ridiculizados o ninguneados”, para que “ya no seamos los españoles de tercera, que ya no tengamos más paro ni las tasas más altas de fracaso escolar o los que tenemos menos infraestructuras”. Dice que es la Andalucía en la que “la justicia social ya no será un espejismo” y que se distinguirá por ser “la de la dignidad y del coraje, la inconformista y luchadora”.

Esa Andalucía descrita en múltiples vertientes es la que reivindica el nuevo Gobierno de la Junta. Y en esa exposición pública de la consejera onubense no faltó el guiño, breve pero directo, a ese pacto tripartito que ha posibilitado la presidencia de Juanma Moreno, representante de esa “Andalucía del diálogo y del consenso”, dijo, “porque pactar es el arte de los valientes”.

Reconocimientos

Como muestra de aquellas “personas corrientes, aparentemente, que realizan cosas extraordinarias”, la Junta de Andalucía ha hecho su reconocimiento público a diez personas e instituciones de la provincia de Huelva, a las que entregaron sendas banderas andaluzas.

Los premiados este año, estreno del nuevo Gobierno que preside Juanma Moreno, son las asociaciones Aones y Arrabales, el Equipo Mujer-Menor de la Guardia Civil, la empresa ayamontina Conservas Pesasur, la Unidad de Cardiología del hospital Juan Ramón Jiménez, el grupo de teatro lepero Algazara, la bailaora María Canea, el pintor Juan Carlos Castro Crespo, la profesora Aurora Cid Castilla, y la coordinadora del Plan Integral del Distrito V en la capital, Manuela García Fernández.

El paso de todos ellos por el escenario acentuó la cercanía con que se vivió el acto en el salón universitario, repartiendo gestos y palabras sentidas entre sus intervenciones de agradecimiento, que fueron seguidas con interés por un abarrotado aforo entre autoridades e invitados.

Todos los homenajeados, dijo la delegada del Gobierno, Bella Verano, son ese tipo de personas que necesita el nuevo Ejecutivo andaluz, “que creen en lo que hacen, que se dejan la piel, que luchan por hacerlo cada día mejor”.

Verano coincidió con la consejera en las claves del mensaje ofrecido ayer. Habló también de lucha y de trabajo como camino para la Andalucía que busca el Gobierno de Juanma Moreno, “un lugar más positivo, más atractivo y más igualitario, para dejar un legado del que poder ser dignos y sentirnos orgullosos”.

En el caso de la delegada del Gobierno, la mirada al pasado se posó en el 28 de febrero de 1980 y en el tránsito vivido desde entonces hacia el siglo XXI, en el que han sido determinantes también “el tesón, la capacidad y la perseverancia de onubenses”. Las mismas que se reclaman ahora para seguir.