El Club Recreativo de Tenis de Huelva, premiado en el Aniversario de la Constitución Española

El Real Club Recreativo de Tenis de Huelva ha recibido este 1 de diciembre el Premio Martín Alonso Pinzón a los Valores Constitucionales, en el marco del cuadragésimo cuarto aniversario de la Constitución Española.

La Subdelegación del Gobierno le ha hecho entrega de la distinción al club conmemorando la efeméride en un solemne acto celebrado en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Huelva.

"El Club representa la aspiración que tiene todo ser humano, con vocación de optimismo y esfuerzo, de lograr superarse a sí mismo, de cumplir objetivos y siempre con una generosidad transversal para con las personas de su entorno", ha destacado la subdelegada, Manuela Parralo.

Parralo ha puesto en valor la trayectoria del centenario club onubense, destacando que forma parte de "nuestro patrimonio más preciado, un legado transmitido de generación en generación, como una de nuestras principales señas de identidad".

En relación al aniversario de la Constitución, la Subdelegada ha querido poner el énfasis en la necesidad de recordar los valores fundamentales de la Carta Magna en unos momentos convulsos: "Es necesario recordarlo todos los años y más actualmente. La vigencia que tiene la Constitución es que surgió de la voluntad de un consenso y un diálogo compartido entre muchos agentes y partidos políticos dispares pero que tuvieron la generosidad de llegar a un punto común por el que aún nos seguimos rigiendo. Pienso que la Constitución Española goza de una plena vigencia y que mientras esto ocurra es obligado su cumplimiento. Eso no significa que cualquier norma no pueda estar sujeta al paso del tiempo y pueda ser modificada, pero mientras esté vigente hay que cumplirla y no sé si siempre se hace", ha destacado.

Ante autoridades civiles y militares, representantes institucionales y socieconómicos de la provincia, ha reivindicado que "el poder legislativo tiene la responsabilidad específica de conciliar expectativas e intereses incluso contradictorios, pero siempre a través de los medios democráticos del diálogo y la conciliación, dentro del principio de respeto, tanto a los demás miembros de la Cámaras, como a la ciudadanía.

"Además, el pacto constitucional nació del compromiso con la libertad de millones de españoles decididos a superar uno de los períodos más sombríos de nuestra historia. Por ello debemos cuidarla al máximo", ha destacado.

Por su parte, Rafael Romero Díaz, presidente del Club de Tenis de Huelva, se ha mostrado agradecido por el reconocimiento. "El nuestro es un club abierto a la ciudad de Huelva en el que estamos representando todo lo que son las concepciones ideológicas que subyacen en Huelva y donde no hay ningún tipo de distinción. La Constitución precisamente vino a ensalzar esos valores y por eso para nosotros este premio tiene un gran valor y un significado especial", ha destacado.

Desde el Club de Tenis han resaltado el hecho de ser el Decano de España en este deporte y uno de los más antiguos de toda la historia del ámbito deportivo en nuestro país.

El premio ha sido presentado por la gerente de Huelva Información, Adelaida Mellado, en un acto que ha contado con la presencia de las principales autoridades civiles e institucionales de la provincia de Huelva.