El comienzo de las rebajas ya no es el que era. El argumento se encuentra en que ayer mismo ya había escaparates que anunciaban sus segundas rebajas. Otros habían empezado con los descuentos el día 2, para ir a la par con otros comercios. Y otros, incluso pusieron sus ofertas el pasado 26 de diciembre, como señaló a este periódico el secretario de Huelva Comercio, Daniel Caldentey.

En el corazón de la capital onubense hubo ambiente y el vaivén típico una vez que sus Majestades los Reyes Magos de Oriente se despidieron hasta un nuevo año. Es innegable que el ajetreo existió pero cierto es que la masificación que siempre ha caracterizado al período de rebajas no es la misma. Esto ocurre, en parte, desde que en el año 2011 se cambiara la normativa y se permitiese a los comercios lanzar sus descuentos cuando estimen oportuno, además de finalizar con los mismos en el momento que precisen.

Esta liberalización de las rebajas ha eliminado del mapa la obligación de comenzarlas y finalizarlas en un día concreto. Además, desde el pasado mes de noviembre, según informó Daniel Caldentey a Huelva Información, los establecimiento tienen que tener etiquetados todos los artículos rebajados, algo que no comparten desde el pequeño comercio puesto que “entendemos que el consumidor está perfectamente informado y no engañado si ve en una mesa todos los artículos expuestos que tienen precio único, aunque no estén etiquetados”. Además que, por ejemplo, una tienda que tenga más de 6.000 artículos expuestos tiene que etiquetarlos todos en la noche antes de las rebajas, algo que es “una carga más para el pequeño comercio”.

A pesar de todo, ayer las concentración de onubenses en las principales calles comerciales de la ciudad fue un hecho aunque no todos salieron de sus casas con la intención de comprar. “Vengo a descambiar un par de cosas en las que los Reyes Magos se han equivocado de talla”, señalaba Manuela, mientras que un cliente en una tienda de textil apuntaba que “hoy es el día para invertir el dinero que apareció el día 6 en el calcetín”. Algunos, iban en busca de un artículo que ya tenían archivado en su memoria para conseguirlo rebajado, mientras que otros pasearon por el centro de la ciudad sin muchas intenciones de mirar más allá del escaparate.

“A la vista está que las rebajas están empezando muy animadas”, señalaron desde Aiduski, una tienda del sector textil que abrió el pasado 20 de noviembre en Huelva capital. Cierto es que el ambiente era inmejorable entre sus metros cuadrados en busca de las prendas rebajadas entre el 15% y el 50%. “No hemos parado en toda la mañana”, aseguraban desde el comercio que sumaban su valoración positiva a una campaña de Navidad que “ha ido genial”. En Strena comenzaron sus rebajas el día 2 y las próximas semanas “se presentan bien”, después de un mes de diciembre “muy buena” al poner segundas unidades al 50%.

No todo fueron buenas sensaciones ayer. Por ejemplo en Aurora Jiménez Zapatos remarcaron que el inicio de las rebajas estaba siendo “muy flojo” e incluso “mucho peor que el año pasado”. Algo que no es de extrañar después de conocer las previsiones del descenso del 5-10% en las ventas que expuso Huelva Comercio para este período de descuentos en relación al pequeño comercio. Además, los onubenses serán los que menos gasten de la región (83 euros), según las previsiones de la Unión de Consumidores de Andalucía. Por sectores de gasto, a nivel andaluz, el textil (52 euros) sigue estando a la cabeza, representando el 54,07% del gasto previsto, seguido por el calzado y los complementos (18 euros). Los siguientes sectores serían los relacionados con las compras para el hogar, ocio y tiempo libre con un desembolso medio en Andalucía de 25 euros.

Por su parte, desde El Corte Inglés de Huelva confían en una “buena campaña” de rebajas, un período que es una “nueva oportunidad de oferta de productos para poder cubrir cualquier necesidad actual o futura de nuestros clientes”. Según informaron a Huelva Información el mayor atractivo en estas fechas, una vez que se han pasado las navidades, “se suele concentrar en moda, zapatería y accesorios”. Asimismo, remarcan que por el importe de los artículos es “una excelente ocasión para conseguir productos para el equipamiento del hogar a precios muy interesantes”. Los onubenses se podrán encontrar estos días descuentos de hasta el 60% en algunas marcas de moda, aunque es el 50% el porcentaje más abundante. “Como novedad para este año, todas nuestras marcas propias de infantil arrancan con un 50%”, señalan desde El Corte Inglés. Así, los escaparates seguirán teñidos de descuentos durante las próximas semanas después de una buena campaña de Navidad. Aunque las previsiones son a la baja en el pequeño comercio para este período de rebajas habrá que esperar para ver cómo se comporta la clientela onubense y visitante.