El Puerto quiere que las navieras participen en el desarrollo del Muelle Sur

La reunión del pasado lunes entre los responsables de la Autoridad Portuaria de Huelva y el propietario de la terminalista Yilport, Robert Yildrim, en Estambul, distó mucho de ser meramente protocolaria. Oficialmente, sobre la mesa estaba la puesta en común de los proyectos que el Puerto de Huelva tiene previsto llevar a cabo en el Muelle Sur, una vez que se concluyan las obras de ampliación de la línea de atraque que en la actualidad lleva a cabo Ferrovial y que tiene previsto finalizar después del verano del año que viene. El calado del encuentro, sin embargo, va mucho más allá; se puso en común el futuro desarrollo de la superficie que debe dar el salto de calidad de presencia internacional a los muelles onubenses. Nada menos.

En la actualidad Yilport lleva a cabo la extensión hasta los 50.000 metros cuadrados de su patio de contenedores, según adelantó Huelva Información. Es la primera de las ampliaciones que encara Yilport desde su llegada a Huelva en abril de 2016. Cuando se concluyan las obras actualmente en curso, la intención del Puerto de Huelva es copiar el proyecto que ha seguido el terminalista turco, es decir, habilitar una superficie que se extienda desde la línea de atraque, hasta la terminal ferroviaria.

Quedará así una superficie de más de 200.000 metros cuadrados expedita que es lo más buscado tanto por las terminalistas como por las compañías navieras de todo el mundo. La intención de la Autoridad Portuaria de Huelva, es implicar a Yilport, que al fin y al cabo es la que ha colocado a Huelva en el mapa del transporte de mercancías por contenedor, en el desarrollo de dicho espacio.

Los turcos tienen un acuerdo con la naviera CMA-CGM, de la que poseen el 25%, aunque esto no quiere decir que sea la única opción sobre la mesa. No obstante, se apunta directamente a las primeras empresas mundiales, con lo que las opciones no son tan numerosas. Una vez conseguida la llegada de Maersk para el próximo 10 de febrero y si se tiene en cuenta que la segunda en importancia, MSC, está asentada en el puerto portugués de Sines, las opciones, además de la referida CMA, se reducen apenas a media docena de navieras, en su mayoría procedentes de China, entre las que destacan Cosco, Evergreen, OOCL o Yang Ming, la alemana Hapag-Lloyd o las japonesas MOL (antigua Mitsui) NYK.

No obstante, la intención de los responsables portuarios de Huelva es la de imitar el modelo de Algeciras con su terminal pública, es decir, implicar a empresas navieras que quieran establecer rutas concretas, siempre dentro de las estrategias marítimas y logísticas que se enmarcan en los objetivos del Puerto, es decir, las que se sirven de su posición geoestratégica como un nodo de transporte entre Europa, Latinoamérica y África.

Huelva es consciente que su papel como entrada en el Estrecho de Gibraltar, resultará clave en los próximos años. Así también se minimizan riesgos, especialmente importante en el mundo de las navieras, un mercado en constantes cambios que traerán realineamientos trascendentes en los próximos años. Sirva como ejemplo el anunciado descenso de la actividad de Maersk prevista para este año en el Puerto de Algeciras.

Si a eso se le añade la puesta en marcha de los dos puertos de Tánger y las ampliaciones anunciadas en instalaciones de Sines y Valencia, con inversiones millonarias todas ellas, el Puerto de Huelva quiere asegurar su presencia en el desarrollo logístico más que apuntar a dejar las instalaciones portuarias en manos de una empresa concreta.

Sobre los plazos previstos para que todo esto se lleve a cabo, hay que tener en cuenta que las obras de ampliación del muelle, están previsto que concluyan poco después del verano del año que viene. Las dificultades en asentarse en un puerto nuevo, hace que sea necesario un periodo prudencial para tener lista toda la infraestructura necesaria, que van desde la disponibilidad de grúas, así como de los elementos necesarios para poder mover los contenedores con la agilidad que requiere este tipo de transporte.

Con todo ello, según ha podido confirmar Huelva Información, las negociaciones para atraer el interés empresarial de las navieras hacia las instalaciones onubenses, deberán ponerse en marcha este mismo año, para que su llegada coincida con la finalización de los trabajos y no se encuentren con una superficie baldía.

Todo ello marcará, de manera indeleble el futuro del Puerto de Huelva. Dentro de un periodo de entre tres y cinco años, la estrategia de diversificación será una realidad concreta. Huelva dejará de ser unas instalaciones exclusivamente graneleras, para convertirse en uno de los puertos españoles más dinámicos de todo el sistema portuario.

La pretensión de llegar a medio millón de contenedores en ese tiempo, no parece en absoluto descabellada, con lo que entraría a competir directamente con instalaciones como Bilbao o los puertos canarios de Las Palmas y Tenerife por el quinto puesto en este tipo de movimientos en España.

Además de recursos –trascendentes en este caso– el Puerto de Huelva tiene marcada su estrategia de cara a un futuro que se construye de inmediato. Las obras, en las que la Autoridad Portuaria ha invertido cerca de 70 millones de euros en remodelar el espacio de crecimiento de su actividad en el Muelle Sur están en marcha, desde los accesos, al Hub del Frío. Ahora queda un periodo de gestión pura, de negociaciones duras en un campo como el marítimo que juega sus cartas a cara de perro. El objetivo es algo tan complejo como cambiar para siempre el Puerto de Huelva.