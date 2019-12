Yilport estrenará su nuevo patio de contenedores en Huelva a comienzos de año

La actividad del Muelle Sur se va a convertir a corto plazo –si no lo es ya– en el verdadero pulmón del desarrollo del Puerto de Huelva, especialmente en sus estrategias de diversificación. La terminal que fue inaugurada el 22 de abril de 2016, vive ahora de la mano del mayor terminalista de Turquía, Yilport, su mejor momento. El movimiento de contenedores pasó desde esa fecha, de no existir, a conseguir rozar el año pasado las 70.000 unidades y con el objetivo de las seis cifras para el próximo ejercicio. La empresa, cuenta para Huelva Información los planes para los próximos meses con la idea de afianzar sus estrategias de transporte intermodal en todas sus zonas de influencia y que tienen al Muelle Sur como uno de sus nodos fundamentales.

De hecho, el año conseguirá superar la marca del año pasado casi con toda seguridad. Yilport movió hasta el pasado mes de noviembre, un total de 60.593 contenedores (la marca conseguida en el último mes fue de 6.693, la segunda mayor de su historia), con 14.881 movimientos de plataformas ro-ro (es decir de remolques de camiones embarcados), 34..567 movimientos en buques y 19.093 en ferrocarril, lo que prueba la consistencia de la estrategia intermodal emprendida tanto por la empresa como por la Autoridad Portuaria de Huelva para este espacio.

Inmersa en un proyecto de ampliación anunciado hace tiempo, Yilport confirmó a Huelva Información que “a principios de 2020, la terminal de Huelva completará una extensión de patio de 20.000 metros cuadrados adicionales, lo que contabilizará un total de 50.000 metros cuadrados de superficie”, prevista para asumir nuevas operaciones de manera inmediata. Según el terminalista, “la nueva área conectará directamente con la vía ferroviaria y con la conexión multimodal del Corredor del Atlántico” que estará sujeta a recibir fondos europeos a partir del ejercicio del año 2021. Además “el cierre del perímetro de la terminal, completará nuestro compromiso con los servicios de Aduanas y de Guardia Civil”, cuyo refuerzo resulta imprescindible si se tiene en cuenta el incremento de operaciones en el Puerto de Huelva.

La propia Yilport reconoció su compromiso con la diversificación de tráficos llevada a cabo por la Autoridad Portuaria, toda vez que su actividad permite a ésta “trasladar al Muelle Sur inversiones derivadas del transporte de contenedores, tales como el hub del Frío, la nueva rampa ro-ro, la Zona de Actividades Logísticas, las posibilidades de ampliar todavía más el patio de contenedores a 100.000 metros cuadrados (el doble que la actual) y la nueva línea de muelle que lleva a cabo Ferrovial y que permitirá su extensión en más de 500 metros sobre la actual. Todo esto son realidades, no proyectos”.

Entre las previsiones que se acometerán en los próximos meses, “actualmente se está buscando una tercera grúa Post-Panamax en el mercado para ayudarnos a mejorar nuestra productividad y ser atractiva para embarcaciones de más de 240 metros de eslora y 41 metros de manga”. Esta tercera grúa que se sumará a las dos operativas en la actualidad, “aún con la extensión de patio actual, no es estrictamente necesaria, ya que “la densidad de tráfico no lo admite, aunque servirá como respaldo en caso de avería de alguna de las actuales que datan del año 1984”. No obstante, sí podría entrar en servicio cuando se concluya la ampliación del muelle en 2022.

En lo que se refiere a la consolidación de la línea de Baleària y Fred Olsen con Canarias, Yilport considera que “los volúmenes de conectividad aumentaron durante el año gracias a nuestros servicios de almacenamiento; realizamos tres llamadas ro-ro durante todo este año y notamos que las plataformas aumentan sus volúmenes cada mes”.

Sobre la presumible llegada de Maersk a los muelles onubenses, Yilport asegura que las previsiones que han puesto sobre la mesa en ese escenario, supondrían unos 400 movimientos más por semana, lo que unido al aumento experimentado en los últimos meses que han permitido paliar el descenso producido como consecuencia del abandono de la holandesa WEC, debido al aumento de la frecuencia de trenes con Madrid y Sevilla, dejaría el objetivo de los 100.000 contenedores al alcance del Puerto de Huelva a lo largo del año que viene. Por lo que se refiere al Brexit, puede ser a su juicio “un arma de doble filo ya que podría afectar a nuestros tráficos hacia el sur de Inglaterra, pero éstos podrían encontrar vías alternativas a través de Irlanda del Norte”.

Para Yilport, “somos la mejor opción entre Sines y Algeciras y si bien ahora somos parte de su carga residual, la Autoridad Portuaria realiza un gran proyecto en el Muelle Sur que nos impulsará al éxito del shipping container business.