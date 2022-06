La Plataforma vecinal de Viaplana denuncia "un foco de infección" en la calle La Colombina

La Plataforma de Vecinos de Viaplana denuncia que la explanada ubicada entre las calles La Colombina, Nicolás Orta y Cortegana, en la que estacionan los vehículos, se ha convertido en "un foco de infección". Señala que el espacio se utiliza como pipi-can. Hay dueños que llevan allí a sus mascotas, no recogen los excrementos de sus perros y no limpian la zona donde orinan, y ahora con las altas temperaturas "el olor es tremendo, insoportable". Apunta que vecinos que viven en el entorno "no pueden abrir las ventanas y no pueden salir a sus terrazas".

El colectivo ciudadano lamenta "la falta de conciencia de la gente", a lo que añade que "siempre son los mismos y lo peor de todo es que son del barrio". Explica que tienen acostumbrados a sus perros a hacer "allí sus necesidades". Considera que "es hora de que el Ayuntamiento haga algo, que ponga multas". Propone que se destine a una pareja de Policía Local a la zona y que sancione a los ciudadanos incívicos. Se trata "de concienciar a la gente".

Recalca que se nota mayor presencia de ratas en la zona, lo que ya se ha notificado al Ayuntamiento a través del servicio de la Línea Verde. También "hay garrapatas y una colonia de gatos, derriban una casa y estos se trasladan a otra y eso trae insectos y de todo". Recuerda que en la explanada y entorno "ya ha habido plagas de pulgas, chinches y garrapatas”.

Comenta que "se está luchando" porque se derriben las viviendas abandonadas y avanzar en el urbanismo de esta parte del barrio que forma parte de la Unidad de Ejecución 37 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en la que se contempla un espacio público con áreas ajardinadas, y pide que mientras tanto se tomen medidas para afrontar la situación como que "pase un camión con agua y baldee las calles y fumigue, no podemos estar así".

Desde la Administración local aseguraron a Huelva Información que a través del área de Infraestructuras "se limpia y desinfecta periódicamente" esta parcela municipal destinada a espacio público con zona verde, y que incluso este mismo miércoles la veterinaria y técnicos municipales estuvieron "desinfectando" y enviaron fotografías de la situación en la que se encuentra la explanada al área de Infraestructuras para que "vayan a limpiar y a desinfectar". Recalcaron que estas intervenciones "son una constante".

La próxima semana representantes de la Plataforma de Vecinos de Viaplana mantendrán una reunión con el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, para abordar este problema así como próximas actuaciones en la zona. La construcción del espacio público se contempla en Los Presupuestos Municipales de 2022, y el colectivo ciudadano espera que "después de verano se pueda acondicionar un poco" mientras no se ejecuta el proyecto urbanístico.

A finales del pasado mes de enero el Ayuntamiento procedió a la demolición de la vivienda unifamiliar abandonada y en estado de ruina situada entre las calles Nicolás Orta y Cortegana, una actuación demandada por vecinos y comerciantes. A mediados de febrero se acondicionó el solar, un espacio que supera los 100 metros cuadrados, colindante con los terrenos que se utilizan como aparcamiento y se colocaron unas vallas tanto en el solar del inmueble demolido como en los terrenos colindantes, entre tanto se desarrolla la Unidad de Ejecución 37.

En mayo se derribó otra edificación, de titularidad municipal en estado de ruina, ubicada en el número14 de la calle La Colombina. El inmueble, una vivienda unifamiliar con más de 70 años de antigüedad, se encontraba junto al solar que se utiliza como aparcamiento. Con esta actuación, el Consistorio daba respuesta a una demanda de la Plataforma de Vecinos de Viaplana, que denunciaba el mal estado de la edificación así como el de la número 10, cuya cubierta está desplomada.