Psicología y Salud: ¿Qué hacer cuando me siento vacío?

El vacío emocional puede producirse por diferentes razones. La causa más habitual es por la muerte de un ser querido -sobre todo, de un hijo- o por una separación. También se puede dar por la pérdida de un trabajo, especialmente si era muy importante para la persona o si tenía puestas expectativas y metas en él; por un cambio de ciudad; o por una enfermedad grave. En general, podríamos decir que se suele dar un cambio radical que puede generar este sentimiento de vacío, ya que la situaciones que más nos trastocan suelen venir acompañadas de incertidumbre, produciendo esa sensación de vacío existencial.

Lo más importante es darnos cuenta de que este vacío, más que por una causa externa, es por una desconexión con el yo, con nuestro interior. Hay una pérdida de contacto con nosotros mismos.

Esto pasa mucho cuando empiezas a desconectar de ti porque te vuelcas en cosas externas, ya pueden ser parejas, trabajos u otros objetivos; y, al desconectar de uno, aparece esa pérdida existencial que es el sentido a la vida.

Desde hace un tiempo sientes que nada te motiva, sientes que la vida ha perdido parte de ese sentido. Todo te aburre más fácilmente y te sientes insatisfecho con casi todo. No te comprometes con casi nada, tiendes a aislarte y sientes un vacío interior y, si te pasa esto, es muy probable que estés atravesando por un periodo de vacío existencial.

Esa sensación de vacío se suele manifestar físicamente en la parte del estómago, acompañado de emociones, como pueden ser la frustración, la angustia, la desesperación, la soledad y mucho dolor.

Las personas que no saben manejar este vacío suelen acudir a conductas muy destructivas, véase el consumo de sustancias adictivas como la droga y el alcohol o cubrir ese vacío con las compras compulsivas o con la comida, y esto lo único que hace es que uno cree que de momento les alivia, pero a medio y a largo plazo van a sentir de nuevo ese vacío interior. Es cierto que cuando ese vacío existencial no se trabaja, puede llegar a terminar en una depresión.

Lo primero que podemos hacer es intentar darnos cuenta de ese vacío que estamos sintiendo y de no huir de él ni rechazarlo, incluso verbalizarlo con el familiar o personas que quieres, diciéndoles "oye, pues siento un vacío enorme, no le veo sentido a la vida”. Cada vez hay más personas que lo callan y no lo comentan y toman el camino más corto, pero más doloroso, tanto para esa persona como para los demás: el suicidio. Este sentimiento de vacío no es para que lo rechaces ni te castigues, simplemente es porque tienes que actualizar o reconducir el sentido que has perdido, el cual lo habías puesto en el exterior. El sentido de la vida está hacia dentro.

El vacío es ese sentimiento que da vértigo, pero es una oportunidad a darnos cuenta de que el exterior no es lo que nos da la felicidad ni nos da el propósito de vida, sino que es nuestro interior. En los países occidentales ese vacío existencial está catalogado como algo negativo cuando es todo lo contrario, es una oportunidad para dar un giro a nuestra vida aunque cueste y duela, como pasa en los países orientales.

Hay que dejar de buscar cosas externas queriendo rellenar nuestra vida. A todos no nos mueve lo mismo, pero es cierto que tenemos que terminar todos yendo hacia el interior para encontrar nuestro sentido a la vida.

A muchas personas les gusta estar a solas con uno mismo y está bien siempre y cuando lo hagas para disfrutar de tu compañía, pero no de una manera depresiva -aislándote del exterior- sino una manera de estar en compañía con uno mismo, escucharte, sentirte y aprendiendo a conocerte.

La manera de poder estar en paz con uno mismo es un trabajo de introspección, un trabajo de conocerte para que puedas fortalecer y mejorar tu autoestima y de ver tus miedos, donde tienes esos bloqueos para poder encontrarte a gusto contigo.

Hay una alta relación entre la falta de sentido y vacío con las personas que no están conectadas con ellas mismas, ya que, si uno no se conoce, no se puede permitir el recolocar el timón de su vida.

Hay algunos factores que predisponen a las personas a sentir esa sensación de vacío. Entre ellas está el tener un autoconcepto negativo de uno mismo, el tener formas de pensamiento irracionales como el perfeccionismo o autoexigencia de maneras extremas, la dependencia emocional y cuando necesitamos en exceso la atención de los demás. Todos estos factores aumentan la probabilidad del sentimiento de vacío.

Sobre recomendaciones, para mí es más importante conocerte más, tus virtudes y tus defectos, eso va a hacer que cuando venga una crisis existencial puede recurrir a esos potenciales que tienes.

Intenta sacarle el jugo a lo que haces en el día a día, esa parte de lo que estás haciendo y qué te parece bonita. Olvida un poco el tema material, es decir, vete a los sentidos, a tus cinco sentidos, experimenta más con ellos, hacia el interior. No vayas buscando externamente llenar ese vacío porque te vas a sentir más vacío. Prueba a hacer otras cosas que no hayas hecho, ya que muchas veces las actividades que llevamos años haciendo llegan a su fin y la vida nos pide una actualización como los móviles, intenta probar cosas nuevas. Te vas a descubrir y vas a disfrutar de un nuevo yo. Lánzate a las cosas que no has atrevido antes, prueba a ver qué pasa, vive la vida con más espontaneidad y frescura.