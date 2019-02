Ponce pide que el 15-M no sea un “arma arrojadiza” entre partidos

"Calma y serenidad" para evitar que la convocatoria se convierta en un arma arrojadiza entre partidos políticos. Esta es la petición que el presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Ponce, hizo ayer, a tenor de las publicaciones que circulan, especialmente en redes sociales, enfrentando a partidarios de una y otras opciones políticas.

Desde la institución cameral advirtieron de que estas polémicas pueden distraer del objetivo final que hay que conseguir, y que no es otro que “sacar a Huelva de su ancestral aislamiento”. Y es que, según recordó su presidente, es a la sociedad civil, apoyada en sus instituciones (en este caso el Ayuntamiento y Diputación) a la que corresponde abanderar una convocatoria en la que no debe haber fisuras de ningún tipo. Para ello, pidió a todos “alturas de mira” y “anteponer el bien general por encima de cualquier otro vinculado a partidismo alguno”.

Con esos principios, la Cámara de Comercio (de la mano de los agentes sociales, La Federación Onubense de Empresarios y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF) no dudó en apoyar el 15 de Marzo para mostrar con una gran manifestación el descontento de los ciudadanos respecto a los inconvenientes que para cada uno, desde su posición o profesión, supone contar con una deficitaria red de infraestructuras, explicó el presidente de la Cámara.

A su juicio, sin unidad de acción, “difícilmente seremos capaces de liderar una reivindicación que precisamente para hacerla efectiva necesita trasladar un voz unánime y coordinada, donde no se deje ver ningún atisbo de discrepancias de forma que el frente común que establezcamos sea infranqueable y no cedamos nada más que a conseguir nuestros objetivos que no deben desdibujarse: el desarrollo de las infraestructuras”.

Y es que, bajo su punto de vista, no hay que ver el 15 de Marzo desde un prisma político. A esa tarea, según aseguró, “estamos obligados todos” porque de su éxito “también todos tenemos que hacernos responsables”.

De ahí que Ponce hiciera ayer este llamamiento a los partidos políticos, al objeto de que contribuyan a sumar por el futuro de la provincia y dejen a un lado cualquier intencionalidad de darle a esta convocatoria otro tinte que no sea el social.