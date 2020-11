La Policía busca el arma de una decapitación “profesional” en el suceso de la Avenida Pío XII

Todavía restan muchas incógnitas por resolver del macabro hallazgo –el sábado por la tarde– de una cabeza humana en la Avenida Pío XII de la capital onubense. Una de las cuestiones en la que trabajan los efectivos policiales es poder entrar en la mente del presunto autor del asesinato, conocido como el mejicano y detenido en la tarde noche de ayer, para esclarecer la razón por la que cortó la cabeza a la víctima, un varón de mediana edad. Mientras que por otro lado se trabaja para encontrar el arma con la que decapitó al hombre.

A la espera de una autorización se encontraba ayer la policía para poder entrar en su domicilio y así encontrar hechos que unirán los trágicos acontecimientos sucedidos. El presunto autor parece que tenía conocimientos de cómo hacer una decapitación puesto que según ha podido saber Huelva Información “el corte era de mucha calidad”.

El mejicano, de unos 50 años, tiene una larga lista de antecedentes policiales y penales a sus espaldas, según fuentes de la investigación, que le han llevado a estar encarcelado en México. Localización consecuencia de su alias en España, mientras que en el país norteamericano se le conoce como el español.En busca de resolver las dudas que aún tiene la policía, el detenido participó en el día de ayer en una reconstrucción de los hechos que duró alrededor de dos horas. El presunto autor de los hechos, lleva desde el sábado por la noche en dependencias policiales y no será hasta el martes, 72 horas después, cuando pase a disposición judicial. Uno de los cargos que se le acusará es de asesinato. La trágica historia, ocurrida en la tarde de Halloween, parece incluso sacada de una cinta de terror. Y es que hay que sumar, según señalaron fuentes policiales a Huelva Información, que el presunto asesino no está muy cuerdo hasta tal punto que cuando la Policía lo detuvo en la vivienda de la víctima, situada en la calle Teniente Navío José Estrada y Cepeda, número 3, llegó a decirles que “eran ninjas que venían de México a por él”.

Hay que recalcar que tanto el presunto asesino como la víctima consumían drogas, según pudo saber este periódico a través de fuentes policiales. Y no solo eso si no que se conocían y consumían incluso juntos. Eso sí, no tenían ninguna relación familiar. Aun así ya había problemas entre los dos, con amenazas, a causa de aspectos económicos.

Con todo, la Policía todavía tiene algunas horas por delante para resolver todas las dudas posibles ya sea por medio de la reconstrucción de los hechos y los interrogatorios, antes de que el detenido pase a disposición judicial en la jornada de mañana.

Todavía los vecinos de la zona están sorprendidos de los ocurrido el sábado por la tarde. Nadie se imaginaba los acontecimientos que sucedieron pocos minutos pasadas las 15:00. Un hombre paseaba con una bolsa con una cabeza humana en su interior, la cual iba enseñando a la gente, que se horrorizó al comprobar que no era una broma de mal gusto por ser la tarde de Halloween. El varón, alias el mejicano, tiró la bolsa en el suelo, al lado de unos contenedores y salió a correr. No fue hasta seis horas después detenido por la policía, en el interior de la vivienda de la víctima, donde también se halló el cuerpo del fallecido. Desde el comienzo de la tarde el caso derivó en una intensa investigación por resolver todo lo que había ocurrido. El presunto autor de los hechos no puso resistencia cuando la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional procedió a su detención.

Los restos encontrados por la tarde en el interior de la bolsa fueron retirados en una camilla bajo un saco que lo cubría todo. Habrá que esperar para ver cómo se desarrolla el caso en las próximas horas hasta que el presunto autor pase a disposición judicial. El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Huelva se ha hecho cargo de la investigación de los hechos.