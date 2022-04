El paso por el Pleno municipal no altera el Plan del Conquero de Huelva. Las propuestas presentadas por los grupos de Ciudadanos y Unidas Podemos dirigidas a que se mantenga la doble vía de circulación en la avenida Manuel Siurot han sido rechazadas con los votos en contra del PSOE y del concejal no adscrito Néstor Santos. El teniente alcalde y responsable del área de Urbanismo, Manuel Gómez, que ha criticado que la oposición no planteara alternativas, ha subrayado que el proyecto favorece la movilidad sostenible.

Según Gómez, el proyecto va en consonancia con los objetivos estratégicos de la ciudad, es decir, "la recuperación e integración en la urbe del Conquero, un espacio emblemático, la defensa de los cabezos y la mejora de la movilidad". Ha recalcado que desde el equipo de Gobierno están convencidos "que el futuro de la ciudad pasa por mejorar el medio ambiente, está en consonancia con la Agenda de Desarrollo Sostenible, es un objetivo irrenunciable". Ha recordado que se trata de "un entorno inhóspito, que ha sufrido décadas de abandono, no se ha realizado ninguna actuación".

Ha recalcado que el proyecto está realizado por arquitectas de Huelva, ganaron el Master-Plan Laderas y Huertos del Conquero, en el que se integran "todas las sugerencias del proceso de participación de la Edusi, todos nos han felicitado por el proyecto, les parece magnífico". Ha manifestado que "el espacio que hay es el que hay, es una cuestión de espacio", a lo que añadió que "el barrio no queda aislado". Ha comentado que la única alternativa posible sería talar los eucaliptos existentes, lo que no se contempla.

El portavoz de Ciudadanos, Guillermo García de Longoria, ha indicado que "el proyecto podría ser una oportunidad y va camino de convertirse en un problema". Durante la celebración de la sesión plenaria la Asociación de Vecinos Mirador del Conquero Parque Moret se ha manifestado a las puertas del Ayuntamiento bajo el lema Sí al proyecto, no a un solo sentido de circulación.

La portavoz de Unidas Podemos, Mónica Rossi, ha trasladado al Pleno "el malestar" de los vecinos por la eliminación de un carril" y ha argumentado que "hay alternativas manteniendo los dos carriles de circulación" en la avenida Manuel Siurot.

Para el portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, se trata de "tener voluntad de atender las necesidades de los vecinos y no adoptar posicionamientos inamovibles. Hay que ser sensibles y tratar de buscar una solución". El portavoz del PP, Jaime Pérez, cuyo grupo ha presentado una interpelación sobre los motivos de dejar un solo carril en la Avenida Manuel Siurot, ha denunciado que a los vecinos "se les deja aislados y tendrán que dar un rodeo para volver a sus domicilios, el Plan del Conquero tiene problemas de comunicación y de movilidad".

El concejal no adscrito Néstor Santos ha apuntado que "era el momento de adecentar el potencial turístico de las laderas del Conquero, los técnicos de urbanismo saben más que nosotros, se tiene miedo al cambio".

Por unanimidad ha sido aprobada la propuesta del Partido Popular de poner en marcha un Plan de promoción audiovisual de la ciudad de Huelva en redes sociales y medios digitales, que tal y como ha explicado el portavoz del equipo de gobierno, Francisco Baluffo, se sumará al trabajo de promoción que se viene desarrollando desde el Ayuntamiento, "todas la acciones tienen soporte audiovisual y una gran repercusión en los medios y en las redes sociales, es enorme el trabajo que se está haciendo para promocionar la ciudad".

El concejal popular, Francisco Millán, ha destacado que se trata de "aumentar el número de visitantes y como consecuencia la economía, el objetivo es promocionar para aumentar la industria turística y mejorar la imagen de Huelva en el mundo".

También se ha dado vía libre, con el voto en contra de Vox, a la iniciativa del PP sobre recogida selectiva de residuos y economía circular en el marco de la Estrategia Huelva Capital Verde. En base a esta propuesta, el Ayuntamiento de Huelva suscribirá la Declaración de Valladolid, el Compromiso de las Ciudades por la Economía Circular en la que se apuesta por la reordenación, el rediseño y la regeneración en materia medioambiental.

Con la abstención de Ciudadanos y MRH, se ha aprobado la moción del concejal no adscrito Néstor Santos sobre la realización de talleres para fomentar el emprendimiento. En este sentido, el responsable del área de Empleo, Jesús Bueno, ha incidido en que desde 2016, de manera interrumpida, se están realizando talleres, incluso en 2020, con la pandemia, se desarrolló uno de manera telemática centrado en la hostelería.