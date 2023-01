El Pleno del Ayuntamiento de Huelva aboga por la integración de los restos en el edificio de Hacienda

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva se muestra unánime en la defensa del patrimonio arqueológico de la ciudad. Muestra su rechazo al tapado de los restos encontrados en el solar del antiguo edificio de Hacienda. Aboga porque el hallazgo se integre en la edificación. Los grupos municipales de Ciudadanos, Vox y Mesa de la Ría presentaron mociones a este respecto. Por su parte, Unidad Podemos y el concejal no adscrito Jesús Amador realizaron preguntas al respecto.

Fueron aprobadas por unanimidad las mociones presentadas por los grupos Vox y Ciudadanos para la protección de los restos arqueológicos hallados en el edificio de Hacienda, en las que instan a que el Ayuntamiento adopte las medidas necesarias para que la Junta de Andalucía salvaguarde los restos de los muros portuarios de época tartésica. Han salido adelante con las enmiendas de PP y PSOE la moción de Ciudadanos, y de PP la de Vox. La enmienda del PP determina que el Ayuntamiento de Huelva estudie, en cada caso, y fije siempre el criterio prevalente de puesta en valor de los restos arqueológicos de importancia, a criterio de técnicos arqueólogos cualificados, que aparezcan en el futuro, reconsiderando la situación de los restos aparecidos en otras excavaciones cuya situación pueda revertirse.

Y con la enmienda del PSOE, la moción de Ciudadanos, contempla que el Ayuntamiento de Huelva ofrezca la colaboración institucional pertinente en el ámbito de sus competencias para llevar a cabo la reforma del actual proyecto de rehabilitación del edificio de Hacienda y promover la difusión de los restos hallados en el subsuelo, auspiciando una solución que permita que los vestigios arqueológicos puedan integrarse en el futuro edificio para su valorización in situ.

El portavoz del Grupo Municipal de Vox, Wenceslao Font, que valoró de forma positiva la rectificación de la Junta de Andalucía respecto a los restos arqueológicos del edificio de Hacienda, señaló que "con la historia de Huelva no se juega". Indicó que el tapado de los hallazgos obedecía a cuestiones "políticas y económicas".

El portavoz del Grupo de Ciudadanos, Guillermo García de Longoria, destacó que "todos estamos de acuerdo en que debemos proteger el patrimonio, se ha conseguido que la Junta de Andalucía rectifique, dé marcha atrás, que no se tapen los restos". Comentó que "hay que volver a decirle a la Junta que su posición sea definitiva y los restos puedan ponerse en valor para no enterrar parte de nuestra historia". Propone que el Ayuntamiento "sea un colaborador necesario y facilite, dentro de sus competencias, que la actuación sea definitiva". El objetivo es "trasladar el mensaje de unidad a la Junta de Andalucía, este Pleno no está a favor de que se tapen los restos arqueológicos".

Francisco Romero, concejal de Mesa de la Ría, recordó que en noviembre de 2022 el Pleno acordó solicitar a la Junta de Andalucía que no se taparan los restos y que estos se integraran en el edificio, pero "hay que dar un paso más, que el Ayuntamiento se implique y actúe en defensa del patrimonio".

Recalcó que "es un privilegio" para Huelva contar con estos restos arqueológicos, hay que "sentirse orgullosos de este pasado tartésico, la Junta de Andalucía no debió plantearse nunca su tapado, debe ser muy escrupulosa, se pueden generar precedentes para futuros proyectos privados. Hay vaivenes, cambios de opinión de la Junta de Andalucía". Aseguró que la integración de los restos arqueológicos "es viable al cien por cien". Mesa de la Ría no aceptó la enmienda del PSOE a su moción, que contó con el voto favorable de todos los grupos con excepción del PSOE. Mesa de la Ría considera que el Ayuntamiento debe implicarse más en evitar el tapado de los restos arqueológicos, "sólo hay un informe" basado en el nivel freático, "Urbanismo puede hacer algo más".

El concejal no adscrito, Jesús Amador, comentó que "Huelva es origen pero no podemos enseñarlo ni disfrutarlo, tenemos una riqueza patrimonial, hay que poner en valor los restos arqueológicos". El concejal no adscrito Néstor Santos destacó la relevancia de los hallazgos.

La portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos, Mónica Rossi, lamentó que Huelva "es la ciudad donde todo se tapa, sólo se exponen restos arqueológicos en espacios privados". Incidió en que el patrimonio arqueológicos "es una seña de identidad, Huelva es Tartessos, que se ponga en valor, se está jugando con una de nuestras señas de identidad, somos la ciudad más antigua de Occidente y la ciudad donde todo comienza".

El portavoz del Grupo del PP, Jaime Pérez, argumentó que la antigüedad de la ciudad está avalada por la aparición de restos arqueológicos. Destacó que "corresponde a los expertos hacer una propuesta compatible con la edificación. Manifestó que al reconsiderar los hallazgos se marca un antes y un después en el tratamiento de restos arqueológicos.

El teniente de alcalde y responsable del área de Urbanismo, Manuel Gómez, señaló que la implicación del Ayuntamiento será desde un punto de vista constructivo, "una mirada amplia para dar respuesta a esto". El equipo de Gobierno está "total y absolutamente de acuerdo con que se preserven los restos hallados, pero hacerlo de manera colaborativa con la Junta de Andalucía, para seguir trabajando desde la unidad y el respeto", pero con "la firmeza en la defensa del patrimonio de la ciudad".

Por otra parte, se aprobó por unanimidad la propuesta del grupo Popular para que se elabore un plan integral de rehabilitación del Muelle de la Rio Tinto, que incluya el tratamiento de los jardines y del parque anexo. En dicha moción también se insta al Ayuntamiento a acordar con el Puerto y la Junta las uniones de las zonas de tierra y mar de la emblemática construcción, punto donde se incluye una enmienda de la Mesa de la Ría para que esa unión de los dos tramos se realice conforme al proyecto que resulte ganador en un concurso de ideas, "que debería haberse puesto en marcha hace tiempo", apuntó el portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, que añadió que "hay que tomar una decisión al respecto y acometer una rehabilitación integral e inmediata".

El portavoz del PP, Jaime Pérez, criticó el estado "de abandono" del Muelle de la Rio Tinto, fundamentalmente en el tramo de tierra, "presenta degradación, hierbas altas, maleza, suciedad... Este verano hubo un incendio que afectó al propio Muelle". El concejal no adscrito Jesús Amador pidió que se tome "la misma consideración que todos los BIC". En la misma línea se manifestó el concejal no adscrito Néstor Santos, "hay que darle al monumento el tratamiento que se merece, es un emblema de la ciudad", y portavoz de Vox, Wenceslao Font, "es una seña de identidad de Huelva, hay que cuidarlo".

Según el portavoz de Ciudadanos, Guillermo García Longoria, "se va deteriorando cada vez más, convirtiendo en un espacio sin uso y degradado". Recalcó que el Ayuntamiento debe hacerse cargo del concurso de ideas y el Puerto de Huelva "pagar la ejecución de la actuación".

La responsable del área de Hábitat Urbano e Infraestructuras, Esther Cumbrera, explicó que el Muelle de la Rio Tinto tiene una extensión "de casi un kilómetro y la parte de tierra son 90 metros, que no se ha rehabilitado nunca".

A iniciativa del concejal no adscrito Néstor Santos se aprobó una moción para iluminar el monumento a Paco Toronjo situado en la Avenida Andalucía. Todos los grupos salvo Mesa de la Ría, que se abstuvo, apoyaron esta moción que cuenta con una enmienda del grupo Vox en la que se insta al Ayuntamiento a que realice un diagnóstico del alumbrado ornamental de todos los monumentos municipales y a que elabore un Plan Integral sobre dicha iluminación.