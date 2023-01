Huelva ya cuenta con el Plan de Movilidad Sostenible y tramita el de Cambio Climático

Huelva ya cuenta con Plan de Movilidad Urbana Sostenible. El Pleno del Ayuntamiento de la capital onubense aprueba definitivamente el documento con los votos favorables de los grupos municipales del PSOE, PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito Néstor Santos; el voto en contra de Vox; y la abstención de los grupos Mesa de la Ría, Unidas Podemos, y el concejal no adscrito Jesús Amador. El plan fue aprobado inicialmente en la sesión plenaria del pasado mes de marzo.

Por otra parte, en este primer Pleno ordinario de 2023, se aprueba de manera inicial el Plan Estratégico de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático de Huelva, con el apoyo de PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y el concejal no adscrito Néstor Santos. Mesa de la Ría y el concejal no adscrito Jesús Amador se abstienen y Vox vota en contra.

El concejal de Seguridad y Movilidad Ciudadana, Luis Albillo, que agradeció a los colectivos su participación en la elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, tanto en el proceso de participación como en la presentación de alegaciones, subrayó que este documento "transformará la movilidad de la ciudad".

Todos los grupos políticos destacaron el trabajo y esfuerzo realizado para dotar a la capital onubense de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible. El portavoz del Grupo Municipal Vox, Wenceslao Font, reconoce que "se ha trabajado, que ha habido un esfuerzo", aunque su formación política tiene otro modelo de ciudad, "no me gusta la peatonalización en exceso" y se manifestó en contra de las Zonas de Bajas Emisiones. No obstante, apuntó que es un plan que con las aportaciones realizadas "beneficiará a la ciudad".

Para el portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, la aprobación definitiva del Plan de Movilidad Urbana Sostenible "es motivo de alegría". Manifestó que comparte "prácticamente la totalidad del documento" y que se ha aceptado "el noventa y mucho por ciento de alegaciones de Mesa de la Ría", pero hay cuatro propuestas "que no fueron aceptadas", de ahí la abstención. Propuso la sustitución de la flota de Emtusa con la finalidad de convertirla "en vehículos de cero emisiones".

La portavoz de Unidas Podemos, Mónica Rossi, agradeció "el enorme trabajo realizado en la elaboración del plan, vamos dando pasos de gigante con la elaboración de estos planes", a lo que añadió que "es importante como se vayan cohesionando con otros planes para ir avanzando en otro modelo de ciudad".

El portavoz del PP, Jaime Pérez, indicó que es un documento base sobre el que se regula la movilidad sostenible, "es un buen plan, que viene a sustituir a otro anterior". Destacó que su partido presentó treinta y cinco propuestas. Subrayó que se apuesta por una ciudad donde el peatón sea protagonista, una ciudad accesible, con transporte público e incidió en que "se busque la mayor coordinación de los planes". El concejal no adscrito Néstor Santos considera el documento "muy interesante para Huelva y el diseño de la ciudad".

En cuanto al Plan Estratégico de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático de Huelva, su aprobación inicial llega tras la ronda de consultas realizadas con distintos colectivos de la ciudad y con ella se inicia oficialmente la tramitación administrativa del documento, que contiene 14 líneas estratégicas y 1.171 medidas o acciones estratégicas, todas ellas enmarcadas en la línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora pasa por un periodo de información pública con un plazo de treinta días.

El teniente de alcalde y responsable del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica, Manuel Gómez, explicó que con este plan "se monitorizan todas las acciones que se realizan o se vayan a realizar para reducir la vulnerabilidad de Huelva ante este fenómeno global que es el Cambio Climático".

El concejal no adscrito Jesús Amador propuso que desde el Ayuntamiento de Huelva se tomen medidas concretas con los que más contaminan. El portavoz de Vox, Wenceslao Font, criticó que el documento "está lleno de eslóganes, palabras grandilocuentes que no llegan a cumplirse". El portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, por su parte, comentó que hará aportaciones al documento en el plazo de treinta días que estará en información pública, mientras tanto se abstiene.

La portavoz de Unidas Podemos, Mónica Rossi, lo califica de plan "muy ambicioso" y debe "orientar el Plan de Movilidad Urbana Sostenibles y el PGOU". Valora que se tenga en cuenta la perspectiva de género. También anunció que hará aportaciones al documento. Francisco González, concejal del PP, se queda "con el espíritu del texto completo". Agradece "el trabajo realizado" y recalcó que van a presentar alegaciones, "aportaciones con finalidad constructiva".

El teniente de alcalde y responsable del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica, Manuel Gómez, agradece las nuevas aportaciones "va a enriquecer este importante documento, se pone la primera piedra a un trabajo que va a ser continuo en los próximos años". Afirmó que el plan es ambicioso, "Huelva va a ser de las primeras ciudades andaluzas que va a tener este plan, va a tener un plan, de primera línea, de lucha contra el Cambio Climático. Las generaciones venideras nos van a agradecer que pongamos freno a esta situación de carácter global pero que se puede actuar de manera decidida localmente".

El concejal no adscrito Jesús Amador abogó por poner controles de emisiones en los alrededores de la industria química.