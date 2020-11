El Pleno de la Diputación de Huelva elige hoy presidenta a Mª Eugenia Limón

La brecha abierta hace dos semanas en la Diputación de Huelva con la dimisión de Ignacio Caraballo se cierra hoy en La Rábida. Allí, en el Foro Iberoamericano, a las 12:00, se va a reunir el Pleno de la institución provincial para la designación de la persona que ocupará a partir de ahora la Presidencia. Y será Mª Eugenia Limón, alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, presidenta en funciones, y la única candidatura presentada por el Partido Socialista, después de su designación desde Madrid el pasado miércoles. Ella se llevará los votos de todo su grupo.

Si había algún atisbo de duda, Ezequiel Ruiz se encargó de despejarla ayer a través de las redes sociales: “A partir de mañana mismo me pondré a disposición de la presidenta y contará con el respaldo de todos y cada uno de los diputados y diputadas socialistas”.

El dirigente socialista, que se ha postulado como alternativa a Limón para la Presidencia, mostró días atrás el aval que le brindaban ocho de los quince miembros de su grupo, aunque desde que se pronunciara hace tres días la Comisión Federal de Listas del PSOE no ha habido nuevas declaraciones del ex alcalde de Puerto Moral sobre el proceso de sucesión de Caraballo en la Diputación.

Pero Ezequiel Ruiz rompió ayer su silencio al dar a conocer que ha recibido “un burofax de Ferraz para decirme qué tengo que votar mañana, como si yo esto no lo supiera o tuviera alguna duda”.

Pese a brindar su apoyo a Limón para la elección, el dirigente socialista serrano aprovechó para confesar que “hay muchas cosas de este proceso que no me han gustado, como no haber convocado al Comité Provincial tal como dictan nuestros Estatutos”, señaló, “pero quiero un partido unido y cohesionado, y así será en la institución también”.

Aún así, el parlamentario onubense José Fiscal, portavoz del Grupo Socialista, no dejó de defender ayer que en este proceso de renovación de la Presidencia de la Diputación había que “darle participación a los alcaldes” socialistas de la provincia onubense.

“En la historia del PSOE”, concluye el mensaje de Ruiz, “se ha luchado tanto por la libertad que si con un burofax lo olvidara estaría traicionando los principios por los que llegué a este partido y por los que tantas personas han luchado a lo largo de su historia”.

Hoy se espera con interés el discurso de Mª Eugenia Limón en su toma de posesión, ya que desde el lunes no se ha pronunciado públicamente, después de conocerse que era propuesta por la Gestora, y antes de que Ferraz ratificara su candidatura el miércoles.

Entonces ya se mostró abierta a aunar posturas: “Creo en un liderazgo colaborativo que sume todo el talento, que una a quienes quieran aportar valor y dé las mejores soluciones posibles a las necesidades de las personas”.

“Respondo a esta confianza con compromiso y esfuerzo incansable, al igual que hago y seguiré haciendo en mi pueblo, como alcaldesa de San Bartolomé de la Torre. Aquí me tenéis, como siempre, a vuestra disposición”.