Propietarios de naves denuncian “el abandono” del Parque Huelva Empresarial. Indican que este espacio carece de un adecuado servicio de limpieza y mantenimiento, así como de alumbrado público, sólo funcionan algunos puntos de luz. A esto se une el mal estado en el que se encuentra el asfalto en algunos tramos, en los que presenta grandes baches.

Escombros, residuos voluminosos y basura están esparcidos por aceras y calzadas de algunas de las calles del polígono. Apuntan que no se limpian las vías públicas y que los contenedores no se vacían diariamente. En este sentido, alertan de la presencia de ratas. El empresarios Manuel Martínez ha optado por poner aparatos anti ratas fuera de su nave para que los roedores no entren en ella.

La falta de mantenimiento también se refleja en el murete que recorre parte del parque empresarial, gran parte del mismo está demolido. También hay arquetas que se han quedado sin tapa, lo que supone un peligro para los transeúntes. En una de ella han colocado largos rollos de cartón para evitar que pasen por ella.

Fernando Rayo manifiesta que “el Ayuntamiento ha dejado esto de la mano de Dios”, a lo que añade que “es tercermundista, y quieren tener aquí un parque empresarial”. Subraya que “no vienen a limpiar, sólo acude el camión a retirar la basura de los contenedores, hay hasta un frigorífico en medio de la calle”. Apunta que “las ratas nos comen”.

Hay baches en el pavimento de distintas calles, en una de ellas es de tal envergadura “que si te metes con tu vehículo puedes romper el parachoques entero”, recalca Rayo. Otro socavón, “que tenía una cuarta de profundidad, lo tuvimos que cubrir con arena, piedras y todo lo que encontramos”, señala Antonio Camacho, que lleva tres años trabajando en una de las naves del Parque Huelva Empresarial.

Camacho lamenta “la dejadez que hay en todos los aspectos: limpieza, iluminación y asfaltado, aspectos que son fundamentales” en un polígono de estas características.Comenta que tuvieron que ir a buscar un contenedor para poner en la calle donde se ubica su nave porque no había ninguno para arrojar la basura.

Destaca que no hay luz en la vía pública y que algunos empresarios han tenido que colocar focos fuera de sus naves para poder ver por la noche.En cuanto a la limpieza, “nosotros mismos hemos limpiado vías peatonales de lo que iba a ser una galería comercial”, en la que se amontonaba la suciedad. Explica que hay una, en cuyas carpas anidan palomas, que están llenas de excrementos de ave y durante meses estuvo en el suelo un ejemplar muerto, “es una vergüenza”.

Incide en que hay calles en las que la basura “lleva meses acumulada”. Los días de viento cartones y las numerosas bolsas de plástico, que se amontonan en la valla metálica, salen volando por las calles del polígono.En una de las avenidas, en la zona destinada a aparcamiento en línea hay unas barras metálicas atornilladas al suelo y en una parte los tornillos sobresalen “y cada camión que aparca tiene un pinchazo en la rueda”.