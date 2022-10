El PSOE teme que el materno infantil de Huelva quede "reducido a una infraestructura mínima"

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha manifestado este jueves el "temor" de su formación y "de la ciudadanía" a que el Hospital Materno Infantil de Huelva quede "reducido a una infraestructura mínima".

Así, se ha manifestado el socialista un día después de que la Comisión de Salud y Consumo del Parlamento de Andalucía rechazara una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el grupo del PSOE y defendida por el propio Gaviño, para instar al Consejo de Gobierno a llevar a cabo la construcción de un hospital Materno Infantil en una nueva edificación "respetando la ubicación, el proyecto y el Plan Funcional trabajado y acordado con todo el sector sanitario" que fue presentado en abril de 2018 y que "de esta manera se garantice la asistencia sanitaria y los derechos de las mujeres y niños onubenses".

"Tras la exposición de argumentos y su rechazo mucho nos tememos que el PP lo que quiere es reducir el Hospital Materno Infantil a una infraestructura mínima, porque en realidad el Partido Popular es así como ve a Huelva, como una provincia de segunda y en eso no solo nos va a tener enfrente a los socialistas, sino que va a tener enfrente a toda la provincia", ha abundado.

Al respecto, Gaviño ha insistido en que esta PNL ha nacido de "las aportaciones de todos los colectivos que permanentemente han estado reivindicando justicia" porque ,"a día de hoy, Huelva es la única provincia andaluza que no tiene su Hospital Materno Infantil", pero el PP en el Parlamento "votó en contra del mismo mientras el resto de partidos lo hicimos a favor".

Por ello, el socialista se ha preguntado "por qué el Partido Popular se opone a que Huelva tenga un Materno Infantil como el del resto de las provincias de Andalucía" y "qué razones tienen para mirar antes el interés político de su partido que las necesidades de su provincia".

En este punto, Gaviño ha incidido en que ha sido un debate "largo en el tiempo" en el que los posicionamientos del PP "sonaban a excusas", ya que cuando llegaron a la Junta "lo tenían fácil, puesto que había un proyecto aprobado, fruto del trabajo de meses de los profesionales del Hospital Juan Ramón Jiménez", pero "en lugar de llevar adelante ese hospital, comenzó la deriva a la que han sometido a Huelva durante estos cuatro años".

"Una de sus opciones fue optar por el silencio, ya que paralizó el proyecto y nunca se supo más. El siguiente paso fue vender el globo sonda, ya que lo dijo la propia delegada de la Junta, de hacer un Materno Infantil en un edificio privado en el Hospital Blanca Paloma y como era un edificio cerrado al uso, requería de una cantidad de obras tremendas y que los propios profesionales dijeron que eran insuficientes. Y la tercera deriva fue el decir que lo iban a poner en las consultas externas", ha agregado.

Tras ello, ha proseguido el parlamentario, la sociedad de Huelva "volvió a salir en contra de este proyecto del PP" y "la respuesta fue la cuarta patada adelante al decir que había que hacer un estudio de las necesidades generales de Juan Ramón Jiménez para evaluar dónde podríamos poner el Hospital Materno Infantil".

"La reflexión ante esto es muy fácil. Si ustedes ya admiten que el Juan Ramón Jiménez está saturado, no hagan un nuevo servicio dentro del hospital y sacando a otro. Es más, si se dan cuenta de que se necesita un estudio por qué no lo hicieron en 2019 recién empezado su primer mandato. Esa es la deriva y la tomadura de pelo que el Partido Popular está haciendo con Huelva", ha aseverado.

Asimismo, Gaviño se ha referido a los términos con los que defendió la PNL en el Parlamento y ha acusado al Partido Popular de "traicionar la confianza de los ciudadanos" ya que "en la primera necesidad que los onubenses le plantean de forma unánime no solo votó en contra en el cámara andaluza, sino que ya lo venía haciendo reiteradamente en los plenos de Diputación y en los del Ayuntamiento de Huelva".

Por ello, ha cuestionado al PP que "si no quieren un Materno Infantil para Huelva o si lo que quieren es dejar que ruede la pelota para ganar tiempo porque tienen que tener algún anuncio que no va a ser del agrado de todo el mundo".

"Ya lo anticipó el lunes la delegada al confirmar que había sido enviado el informe solicitado por la consejera de Salud y Consumo y dijo que Huelva tendría un Materno Infantil que les gustaría a unos y a otros no. Pues no, no nos conformamos, porque queremos el hospital que Huelva se merece, necesita y que reclama toda la sociedad", ha subrayado.