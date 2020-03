El PSOE asegura que “es falso” que haya libre elección de centro escolar

La parlamentaria del PSOE por Huelva María Márquez ha asegurado que “es falso” que los padres puedan elegir centro escolar con el nuevo decreto de escolarización y ha señalado que la modificación del currículo educativo este pasado verano “con más horas de religión” disminuyendo las horas en idioma es “un claro gesto por ideologizar las aulas y meter la ideología de derecha”.

La parlamentaria onubense apuntó ayer en rueda de prensa que este decreto está “encubierto en el falso manto de la libre elección de centro” y de “la igualdad de los padres para poder elegir”, ya que, ha indicado, “solo se han quitado las zonas de escolarización de los centros concertados de Andalucía” pero, ha hecho hincapié en que “las zonas no se han eliminado para los centros públicos”.

Márquez ha puesto como ejemplo que "un chico de La Orden no tiene libertad para elegir el IES La Rábida, pero sí podría acceder al Funcadia" y ha remarcado que "numerosos pueblos" en la provincia como Cala, San Bartolomé, Paterna o Hinojos que "no tienen centros concertados", por lo que cree que "no existe esa libre elección del centro en su territorio".

Además, la socialista ha incidido en que el decreto "viene a abrir la puerta al negocio con la escuela pública" ya que con el proceso de escolarización la Junta "va a tener más que justificada la ampliación de plazas de la escuela concertada", al tiempo que ha destacado que "este año se han quitado 21 unidades en los centros públicos de Huelva" y que "en el próximo curso serán muchas más las plazas que se oferten desde la concertada".

La parlamentaria ha anunciado, por ello, que su partido apoya la huelga educativa de este miércoles, que en Huelva se manifestará con una concentración en la Plaza de la Constitución a las 12:00, y a la que acudirá el PSOE para pedirle al consejero de Educación, Javier Imbroda, que "revoque" este decreto "dañino y que pone en riesgo la escuela pública".

Para finalizar, María Márquez ha criticado "el rosario de despropósitos que este año nos ha ofrecido la política de la derecha en materia educativa en Andalucía" que "ha provocado que se hayan ofertado 700 plazas menos en empleo público" y que 2.500 interinos "en septiembre aún no tuvieran garantizado su destino", así como que la media para cubrir una baja de un profesor en algunos centros "esté en torno a 37 días".

La huelga de este miércoles está convocada por la Plataforma Andaluza por la Escuela Pública, compuesta por los sindicatos CCOO, UGT, CGT y Ustea, junto con la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres y el Frente de Estudiantes.