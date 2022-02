El PSOE de Huelva afirma que "Nerva no puede seguir siendo el vertedero de Europa"

La llegada a Nerva de las primeras toneladas de residuos procedentes de Sevilla y con origen en Montenegro ha vuelto a levantar las protestas por la existencia de este vertedero en el municipio. De parte socialista su secretaria general en la provincia de Huelva, María Eugenia Limón, ha pedido al presidente de la Junta de Andalucia, Juanma Moreno, "hechos y no palabras" en torno al cierre del vertedero. El alcalde de la localidad, José Antonio Ayala, en este mismo sentido ha pedido al jefe del Ejecutivo andaluz que "no genere confusión".

Limón ha anunciado que el Partido Socialista ha registrado en el Parlamento de Andalucía una iniciativa para el cierre del vertedero del municipio, un cierre que debe ser “responsable”. La secretaria general ha hecho también alusión a las declaraciones del presidente andaluz en Huelva en las que Moreno ha dicho que “el municipio sigue necesitando el vertedero, unas palabras que nos crea una inseguridad muy grande porque nos genera incertidumbre sobre la intención de la Junta con este asunto porque la única administración competente en materia de residuos peligrosos en Andalucía es la Junta”. Los socialistas, ha añadido Limón, lucharán por la clausura de esta planta porque "tenemos muy claro que Nerva no puede ni debe seguir siendo el vertedero de Europa”.

El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, ha reclamado al presidente de la Junta que “no genere confusión y actúe, porque si de verdad cree y apuesta por un cierre responsable de la planta, lo que tiene que hacer es paralizar de inmediato la entrada de residuos en el vertedero de Nerva”. El equipo de gobierno llevará a pleno municipal una declaración de no interés público del vertedero para iniciar el expediente para su cierre.

Ayala apela a que Moreno Bonilla “que deje de echarle la culpa al Gobierno central porque si la Junta no hubiera informado favorablemente, no nos encontraríamos ahora en esta situación". También muestra su rechazo porque, "si tiene a ciencia cierta intención de trabajar por un cierre responsable del vertedero, lo primero que tendría que haber hecho es haberse puesto en contacto con este alcalde para hablar de este asunto y negociar, para salvaguardar los puestos de trabajo y compensar justamente al pueblo de Nerva, porque aún no lo ha hecho”.