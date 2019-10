El PP dará su apoyo al nuevo PGOU y a la remodelación del Muelle de Levante

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva respaldará en el Pleno la revisión del Plan General de Ordenación Urbana y la remodelación del Muelle de Levante. El primero, al menos, condicionado a que recoja parte de esa “estrategia verde” que defienden los populares para los próximos cuatro años, a que se contemple el papel esencial de la industria y el comercio, y a que se potencie una “especial relación con el Puerto de Huelva”, fundamental, aseguran, para los futuros proyectos de la ciudad.

El trámite plenario parece salvado para el nuevo PGOU, toda vez que el PP defiende además la compactación de los barrios, problema, reconocen, pendiente del anterior, uno de los puntos, y uno de los ejes también marcados por el alcalde. El portavoz popular, Jaime Pérez Guerrero, asegura que “el camino a seguir está muy bien orientado” y defiende, en ese sentido, que se consolide una ciudad de 150.000 habitantes. “Hay que tener claro que nunca vamos a tener 200.000”.

Pérez Guerrero ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para hacer balance de los cien primeros días del nuevo mandato de Gabriel Cruz en la Alcaldía. Se refirió también en el terreno urbanístico a la reforma del Muelle de Levante, ya a licitación su estudio de detalle, ejemplo de ese vínculo institucional con el Puerto al que apelan los ediles populares, con su excompañera Pilar Miranda como presidenta ahora de la institución, y punto coincidente entre el Gobierno socialista de la capital y la oposición popular.

Esa confluencia es la única, porque este repaso del PP deja “un suspenso” a la gestión socialista en mayoría absoluta. La calificación, dicen, viene de “su inactividad, del retraso en los plazos, la falta de gestión y la falta de compromiso del alcalde con sus obligaciones”.

La intervención de Jaime Pérez se ha centrado en lo que consideran “incapacidad” del equipo de gobierno socialista en diversos frentes. Uno de ellos, ya referido desde la campaña electoral, la falta de presupuestos para 2019: “Han renunciado a ellos”. Otro, tampoco nuevo, las críticas al grado de ejecución de las obras contempladas en la Edusi. Uno más, recurrente en el propio balance, la falta de servicios públicos básicos como la limpieza o la seguridad.

Pendientes de las cuentas

Fueron relacionados muchos más, como parte de una batería de críticas en un discurso político sin más concesiones al rival y con el acento puesto, sobre todo, en que no se han presentado las cuentas municipales, “prorrogadas las de 2018, con 43 modificaciones presupuestarias, que valen para gastos pero no para inversiones; un parche que no recoge ni los nombres de las nuevas áreas”, y para el que tienden la mano de nuevo con ánimo de salir de la situación actual.

Los números los ha hecho Pérez Guerrero para sumar el tiempo de gobierno de Gabriel Cruz, cien días ahora, más los del mandato anterior, 1.560 en total, tras los que “se acaban las excusas y no es tiempo ya de buscar culpables en los anteriores”. Se refiere al legado de los años de Gobierno de Pedro Rodríguez, “el mejor alcalde que ha tenido esta ciudad”, artífice, según el portavoz popular, de una larga lista, enumerada, de logros que “están en la calle”. “Intentar emborronar el legado de los anteriores alcaldes demuestra poco tacto, poco tino y pocos argumentos”, critica de los socialistas.