El PP señala que el problema del Materno Infantil es la "financiación por el voto en contra del PSOE en los presupuestos"

La parlamentaria andaluza del PP, Carmen Céspedes, ha denunciado que el problema del hospital Materno-Infantil “no es ahora la ubicación sino la financiación por culpa exclusiva de PSOE, Vox y Podemos que votaron en contra de los Presupuestos de la Junta de Andalucía” donde aparecía el proyecto y se contemplaba una inversión total de 46 millones de euros.



Céspedes ha recordado a los socialistas que, “ahora se les llena la boca hablando del Materno-Infantil y se dan golpes de pecho diciendo que quieren el Materno-Infantil”, votaron no a los Presupuestos del Gobierno andaluz donde se recogía el proyecto.



Así, ha insistido que los que han dicho no al Presupuesto “son responsables y deberán dar explicaciones” a los onubenses de por qué el proyecto del hospital Materno-Infantil no cuenta “con la inversión para 2022 que había asignado el Gobierno de Juanma Moreno”.



No obstante, la popular ha subrayado “el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno es que Huelva cuente con un hospital Materno-Infantil moderno y con unas instalaciones sanitarias que mejorarán la seguridad y la calidad del servicio” a los onubenses.



Céspedes no solo ha recordado el papel que tuvieron los socialistas en los Presupuestos, sino también el “cinismo” del PSOE con respecto el futuro hospital Materno-Infantil cuando “tuvieron 40 años de Gobierno en la Junta de Andalucía para empezar las obras y no hicieron nada”.



“El peor de los maternos infantiles es el que tenemos ahora, que no tenemos y el mejor de los maternos infantiles es el que vamos a tener con Juanma Moreno y el Partido Popular que han demostrado en solo tres años de Gobierno que la sanidad en Huelva es una prioridad”, ha remarcado.



Para finalizar, ha recordado las actuaciones del Gobierno andaluz en el Hospital Juan Ramón Jiménez, la modernización en el Hospital Infanta Elena, la renovación integral en las unidades de hospitalización del Vázquez Díaz, la actuación que se ha llevado a cabo en el Centro de Especialidades Virgen de la Cinta y el nuevo centro de salud de Isla Chica que ha sido una “demanda histórica” de los onubenses durante décadas.