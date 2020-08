El PP de Huelva denuncia que el Registro General del Ayuntamiento está "colapsado"

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva, a través de su portavoz Jaime Pérez, denunció la situación "límite" en la que se encuentra el servicio de Registro, Estadística y Empadronamiento del Ayuntamiento “donde diariamente se viven dramas personales por no recibir la atención necesaria”. Esta situación se "ha agravado" tras la pandemia, que ha provocado unas "restricciones" en el servicio que hace que "diariamente están los exteriores del servicio colapsados por ciudadanos que necesitan desesperadamente realizar un empadronamiento, o solicitar un certificado para poder acceder a ayudas sociales".

Pérez señaló que “diariamente recibimos denuncias y quejas de personas que acuden a este servicio y no pueden realizar su trámite tras largas esperas o que tienen que volver en repetidas ocasiones para poder realizar una misma gestión”. El portavoz popular insistió en que “todo esto está provocando frustración, indignación y enfado en los ciudadanos que se acercan por el Registro del Ayuntamiento que se supone que tiene que ser la Administración más cercana al ciudadano, pero que no resuelve los problemas de los onubenses que sólo encuentran trabas y problemas de gestión”.

Por eso, los populares han registrado una carta al alcalde, Gabriel Cruz, en el que le solicitan que ponga fin al "caos en este servicio dotándolo de mayor personal y planificando mejor el servicio para que los ciudadanos puedan recibir un trato adecuado y cercano”. El portavoz de los populares reclamó al alcalde “que abra el servicio a los barrios pudiendo hacerse estas gestiones en los centros sociales municipales para evitar el colapso a las puertas del servicio de registro del Ayuntamiento”. Desde el Grupo Municipal del PP señalaron que este local se ha "quedado pequeño desde el primer día que se habilitó y que no cumple las medidas de seguridad y protección sanitaria impuestas por la pandemia”.

Asimismo, los populares solicitaron a Cruz el número de hojas de reclamaciones presentadas desde el inicio de la pandemia ya que los propios funcionarios municipales se "quejan de la frustración e importancia que les provoca ver cómo hay ciudadanos que no reciben su trámite porque no pueden acceder a realizar su trámite por falta de citas". Pérez afirmó que “el servicio de Ciges, llamado así por la cita previa y gestión de colas, no funciona y demuestra que no hace justicia a su nombre porque lo que genera es mayores colas”.

Los populares reclamaron en el pleno "varias veces una mejor gestión de los servicios municipales y su adaptación al cambio tecnológico, con mayores medios y más personal". Pérez recordó que la presidenta de los populares, Pilar Marín, solicitó que “sea el Ayuntamiento el que entre a través de las nuevas tecnologías en los hogares de los onubenses, a través del proyecto Huelva Inteligente”. Para los populares es "imprescindible y prioritario que el Ayuntamiento de Huelva haga una revolución tecnológica y aúne las redes sociales, el uso de internet y sus aplicaciones, así como la creación de un departamento de big data, para que con la minería de datos se permita el control, la gestión y la evaluación de los servicios públicos para aumentar la eficiencia”.

Por desgracia, ha afirmó Pérez “la Huelva Inteligente que reclamamos no casa con la situación límite en la que se encuentra el servicio de Registro, Estadística y Empadronamiento del Ayuntamiento, con continuas colas y desinformación por parte de los ciudadanos”. De ahí que insistió en que “para mejorar la atención a los ciudadanos y dar un servicio de garantías, es imprescindible aumentar la inversión en personal y equipos informáticos que en muchos casos están obsoletos”. Finalmente, el popular Pérez denunció que “el empleo, la limpieza o la mala gestión en los trámites municipales son la preocupación de los onubenses mientras que para el alcalde es la colocación del alumbrado de navidad en agosto”.