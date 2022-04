El PP acusa a Cruz de “cómplice” del Gobierno en la decisión de “abandonar” el Iberoamericano

El portavoz del Grupo popular en el Ayuntamiento de Huelva, Jaime Pérez, denuncia la medida “injusta” del Gobierno de España de “abandonar” la Fundación del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Indica que “se trata de un nuevo varapalo del gobierno socialista, un gobierno que no le interesa ni Huelva ni su provincia, ni sus problemas de abastecimiento de agua, ni las infraestructuras, ni las comunicaciones, ni el estado de las platas, y ahora tampoco la cultura como se demuestra con esta decisión”.

Los concejales del PP ya denunciaron que en los Presupuestos del Estado para 2022 desaparecía nominativamente la partida de la subvención al Festival, mientras que aparecían otros festivales más recientes. Pérez subraya que “aquello fue sólo el preludio de lo que ahora han anunciado por carta demostrando el desinterés del Estado por el acontecimiento cultural más importante de la ciudad de Huelva.

De esta forma, se aboca al Iberoamericano a competir con otros festivales para conseguir una subvención. El portavoz del PP manifiesta su sorpresa al conocer las declaraciones de la subdelegada al garantizar la subvención cuando se trata de un procedimiento de concurrencia competitiva. El portavoz popular señala que “afirmar tal cosa es desconocer el procedimiento administrativo o sencillamente mentir, ya que nadie puede garantizar la subvención porque estaría cometiendo un delito”.

Los populares constatan que el alcalde "no tiene peso en Madrid, como así se demuestra en todas las decisiones que toma el gobierno de Sánchez y que afectan a Huelva". Según Pérez, “ya lo vimos en la visita de la ministra de Obras Públicas para decir que no hay nada nuevo del AVE, y ahora el ministro Miquel Iceta ni le llama para dejar la Fundación del festival de Cine”.

"Pero si es grave esto, lo es más que el alcalde Cruz califique este hecho de magnífico, lo que demuestra que no está en la realidad", como apunta Pérez, "las palabras de Cruz nuevamente suenan a huecas yvacías ya que en la apertura del festival de 2021, afirmó de manera rimbombante que el Festival de Cine iba a dar un salto tanto cualitativo como cuantitativo, y eso pasa por el crecimiento presupuestario evidente, y se tienen que asumir la misma responsabilidad y el mismo concepto de festival por todas las instituciones, y que en este sentido el festival va a dar un salto y este tiene que venir acompañado de las instituciones".

El portavoz del Grupo Municipal del PP recalca que "como alcalde ya sabemos el valor de sus palabras, y como profeta también, su pasividad y desdén nos cuestan apoyos y financiación a los onubenses. Lamentablemente, el tiempo nos ha dado la razón, y tras unos meses, hemos comprobado como el Ministerio de Cultura, abandona al Festival de Cine Iberoamericano, por la puerta de atrás y demanera vergonzante en un ejemplo más del desinterés de este gobierno progresista de izquierdas que deja tirados a la cultura y a Huelva".

Los populares tildan la medida anunciada por Cruz de aumento de fondos "como una venta de humos, por la sencilla razón, de que no tiene aprobados los presupuestos para 2022 por pura pereza, la hace inviable y un brindis al sol, decir algo que no puede comprometerse al no tener presupuestos para el año que viene”.

El PP va a preguntar en el próximo Pleno por las gestiones que ha realizado el alcalde ante el Ministerio de Cultura para evitar que el Gobierno de España abandone la Fundación del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva y le piden que “se enfrente a su partido en la defensa de los onubenses y no retire su aportación nominal y fija en los Presupuestos del Estado”.