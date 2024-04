Muere el tenor onubense Guillermo Orozco, a los 57 años

El tenor onubense Guillermo Orozco ha fallecido en la mañana de este martes en Huelva, su ciudad natal y la que ha llevado por bandera a lo largo de toda su carrera profesional y artística. Ha muerto a la edad de 57 años, tras no recuperarse de una larga enfermedad.

Ganador de 14 premios internacionales, el reconocido tenor que ha logrado extender su arte a distintos puntos del planeta siempre ha vuelto a Huelva, de la que ha sido defensor y amante a lo largo de toda su vida.

Nacido en la capital onubense el 21 de noviembre de 1966, proviene de una casta de artistas que han influido en que su afición por el canto se convirtiera, tras años de formación, en su profesión y sustento económico.

Estudió en Madrid, en la Escuela Superior de Canto y, con su voz ya más acomodada se volvió a Huelva y Punta Umbría, donde desde pequeño pasaba, como decía él en una entrevista con este diario, "los mejores momentos de su vida".

En 1994 se presentó al Concurso Nacional de Canto de Logroño y lo ganó, despegando definitivamente su carrera profesional y convirtiéndose así en una figura reconocida de la ópera española. Empezaba así su etapa como profesional y debutando en Madrid, en el Teatro Apolo, con la Antología de la Zarzuela de José Tamayo, el director teatral andaluz que fue uno de los grandes que popularizó dicho género.

Amante de la "tranquilidad" de nuestra provincia, recordaba sus inicios en otra entrevista realizada por Huelva Información en el año 2021, afirmando rotundamente que "no cambiaría Huelva por nada". "Vivo en una aldea de Almonaster la Real. Cuando tenía 19 años me fui a Madrid a estudiar canto y allí me quedé y empecé mi carrera profesional. Luego estuve once años viviendo allí. En plena carrera decidí, por varios motivos, venir a la Sierra de Huelva. Tenía también mucho trabajo y estaba casi más tiempo fuera que en la aldea. Hoy en día te puedo decir que no lo cambio por nada. Antes había que estar en grandes capitales para hacer una carrera decente, hoy no hace falta a mi entender. Gracias a la tecnología estamos más conectados a todos los niveles. Vivir en el campo es algo necesario, al menos para mí", concluía el artista.